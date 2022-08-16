ATP GSYO Genel Müdür Yardımcılığı'na Alp Can Gökdeniz getirildi

ATP'den yapılan açıklamaya göre, en son Ata Yatırım Finansmanı hizmetlerde çalışan Gökdeniz, sanayi üretiminden e-ticarete kadar yerli ve yabancı şirketlerin finansman ve halka arz süreçlerinde yer aldı. Gökdeniz, ATP GSYO stratejileri doğrultusunda yatırım fırsatları değerlendirecek ve portföy şirketlerinin atılımlarını destekleyecek.

ATP GSYO yönetim kurulu üyesi ve ATP Genel Müdürü Ümit Cinali atamadan duydukları memnuniyeti belirterek, "Alp Can Gökdeniz, Ata Yatırım ile yaptığımız ortak çalışmalara büyük katkıları olan iş modelleri oluşturulma ve değerlendirmede fikirlerine danıştığımız etkili bir yöneticiydi. Liderliğinde, en kısa zamanda GSYO fırsatlarını ve yatırımlarını hızlandırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gökdeniz ise konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"ATP GSYO stratejik öneme sahip ve ATP faaliyet alanlarında yenilikçi teknoloji çözümleri sunan potansiyel sahibi girişimlere yatırım yapmayı, kurumsal girişim sermayesi sağlamayı ve büyümelerine destek olmayı amaçlıyor. ATP GSYO'nun portföyünü büyütmek ve şirketlerini başarıya taşımada katkılarda bulunmak heyecan verici. Girişimlerimizin yatırımcılarımıza ve ülkemize güzel sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum."

Bu arada, ATP GSYO, küresel fırsatlara açık ve ATP için gelişim alanı potansiyeli taşıyan teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapmak ve büyümelerinde stratejik destek sağlamak amacıyla 2022 yılı nisan ayında ATP tarafından kuruldu.