ATP, ilk yarıda 26,9 milyon TL kâr elde etti

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret (ATP), 2021 ikinci çeyrek sonuçlarını yayınladı.

Sonuçlara göre şirket, altı ayda 103,2 milyon TL ciro ve 33,2 milyon TL kapsamlı gelir elde etti. Şirketin dönem kârı ise 26,9 milyon TL olarak gerçekleşti.



Sonuçların planları doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, “Yılın ilk yarısında kârlılık hedefimizin üstünde bir performans gösterdik. Geçtiğimiz dönem içinde devam eden pandeminin etkilerini yönetmeyi ve aynı zamanda yoğun halka arz sürecimizi tamamlamayı başardık. Halka arzdan elde edilen gelirlerimizi, nakit-özkaynak dengesini koruyarak 2021’in ikinci çeyreğini tamamladık. Borçsuz bilançomuz, güçlü finansal yapımız ve global pazarlardaki konumumuzun sağladığı rekabet avantajlarını kullanarak, önümüzdeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanmış durumdayız.” şeklinde konuştu.