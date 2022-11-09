ATP’den 87,3 milyon liralık dönem kârı

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATP) 2022 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna şirketin 2022 yılı ilk dokuz ayında geliri yüzde 112 büyüyerek 331,5 milyon TL, brüt kârı yüzde 149 artarak 166,4 milyon TL, dönem kârı ise yüzde 87 artışla 85,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sonuçları değerlendiren ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, “Şirketimiz 2022 yılının üçüncü çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Dünya ekonomilerinde ve yakın coğrafyamızda yaşanan belirsizliklere karşın sürdürülebilir bir büyüme göstermemiz orta ve uzun vadeli planlarımızın bir sonucudur. Yüksek enflasyon ortamının iş dinamiklerini etkilediği bir dönemde ciromuzdaki reel büyümeden memnunuz. Gelecek dönemlerdeki atılımların finansallarımızı daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Ar-Ge ve pazarlama aktivitelerimiz ve yeteneğe yaptığımız yatırımlarla hedeflerimize planlarımız çerçevesinde ulaşmaktayız.” şeklinde konuştu.

“AtaExpress’in değerini artırmaya devam edeceğiz”

Yılın ilk yarısında önemli stratejik atılımlar yaptıklarını paylaşan Cinali, “Yatırımlarımızın meyvelerini ikinci yarıda da almaya devam ettik. Subway için hızlı servis restoran çözümünü portföyümüze ekledik. Android üzerinde geliştirdiğimiz Zenia Kiosk’u da, Konuk Ağırlama Teknolojileri çözüm portföyümüze kattık. Denemelerine Galataport’ta başladık. Son tüketicilerden olumlu dönüşler aldık. Aldığımız geri dönüşler doğrultusunda ürüne son şeklini verip, pazara sunmayı hedefliyoruz. ATP GSYO ile gerçekleştirdiğimiz AtaExpress (Tıklagelsin ve Fiyuu) yatırımında büyüme odaklı adımları desteklemekteyiz. AtaExpress’in hizmet verdiği marka sayısını yükseltmesini sağlayacak teknolojilere katkılarda bulunarak şirketin çevrimiçi sipariş ve teslimat sektörlerindeki pazar payını ve değerini artırmaya devam edeceğiz.” dedi.