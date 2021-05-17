AT&T ve Discovery'den Netflix'e rakip geliyor

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi AT&T sahibi olduğu içerik üreticisi WarnerMedia’yı rakibi medya ve eğlence şirketi Discovery ile birleştirerek 150 milyar dolar değerinde bir talebe bağlı video servisi oluşturma anlaşmasına yaklaştığı belirtildi.

Konuya yakın kaynaklara göre, AT&T medya iş kolunu şirket bünyesinden ayırarak Discovery ile birleşmeyi planlıyor. AT&T yönetim kurulu, pazar günü yapılan toplantıda birleşme anlaşmasını inceleyerek onayladılar. Vergisiz bir birleşmeyi öngören anlaşmanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Anlaşma çerçecesinde, Warner Bros’un film ve televizyon stüdyoları, HBO ve CNN gibi kablolu yayın kanalları ve Discovery bir araya gelerek yeni bir talebe bağlı video servisi girişimi oluşturacak. Birleşme sonucu ortaya çıkacak talebe bağlı video servisi ile Netflix’in piyasa dominasyonu ile mücadele edecek olan şirket, aynı zamanda geçtiğimiz 1,5 yıl içinde kurulan Disney, Apple ve Comcast ile de Pazar payı konusunda yarışacak.

Anlaşmanın yapısı hakkında bir bilgi verilmedi ancak 230 milyar dolarlık piyasa değeri ile AT&T’nin oluşumda 24 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Discovery’den daha fazla kontrolü olacağı tahmin ediliyor.

AT&T 5 yıl önce Time Warner’ı 85,4 milyar dolara satın alarak medya ve içerik üretim sektörlerine giriş yapmıştı.

2019 yılında bir araya gelen AT&T CEO’su John Stankey ve ;Discovery CEO’su David Zaslav, aylık 8 dolar ücreti olan HBO hariç, tüm yayınlarını tek bir talebe bağlı video servisi üzerinde birleştirme konusunu görüşmüşlerdi. Ancak söz konusu plan, Disney’in Star Wars, Pixar, Marvel ve Disney klasiklerini aylık 7 dolar ücretle Disney Plus’da yayınlamaya başlayacağını açıklaması üzerine iptal edilmişti.

Stankey, bunun yerine WarnerMedia’nın programlarını HBO ile birleştirerek, HBO Max’ı aylık 15 dolar ücret ile piyasa çıkarmıştı. Discovery ise aylık 5 dolar ücretle Discovery Plus adlı kendi talebe bağlı video servisi hizmetini sunmaya başladı.

Discovery Plus nisan ayı sonunda 15 milyon aboneye ulaştığını açıklarken, HBO Max ilk çeyrekte 3 milyon yeni abone kazanarak 9,7 milyon abone ulaştığını duyurdu. Talebe bağlı video servisi sektöründeki en büyük oyuncular ise 208 milyon kullanıcısı olan Netflix ve kuruluşundan 1,5 yıl sonra 104 milyon aboneye ulaşan Disney Plus.