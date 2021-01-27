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AT&T'ye 1,35 milyar dolarlık teknoloji hırsızlığı iddiası ile dava açıldı

Network Apps, AT&T'ye teknolojisini patentsiz kullandığı iddiası ile 1,35 milyar dolarlık dava açtı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'de Seatle merkezli Network Apps LLC, patenli olan ve akıllı cihazların tek bir telefon numarası üzerinden tüm cihazlarında arama ve mesaj hizmetleri kullanabilmelerine imkan veren NumberSync adlı "eşleştirme,birleştirme" teknolojisinin çaldığı iddiası ile AT&T'ye karşı 1,35 milyar dolar büyüklüğünde dava açtı.

Network Apps, AT&T'nın Ekim 2015'ten bu yana ödemesi gereken lisans  ücretlerini ödemediğini belirtti.

NetWork Apps AT&T’yi teknolojisi üzerinde sadece “kozmetik” değişiklikler yaparak kullanmakla suçluyor.

AT&T ise dava dilekçesinin incelenmekte olduğunu ve iddialara mahkemede yanıt vereceklerini belirtti.