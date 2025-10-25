ATÜ Duty Free, “Kadınlar İçin En İyi İşverenler” Listesine Girdi

ATÜ Duty Free, Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından hazırlanan “Kadınlar İçin En İyi İşverenler 2025” listesine girmeyi başardı. TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann ortaklığıyla faaliyet gösteren şirket, 355 firma arasından seçilen 36 organizasyon arasında yer aldı ve 500+ çalışan kategorisindeki 13 şirketten biri oldu.

“Kadınların eşit temsilinde kararlıyız”

Araştırma, 200 binden fazla çalışanın katıldığı Güven İndeksi Anketine dayanıyor. Liste, kadın çalışanların memnuniyet, eşitlik ve kapsayıcılık deneyimlerini esas alıyor.

ATÜ İcra Kurulu Başkanı Ersan Arcan, kadın çalışanların kariyer gelişimini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, kadın liderlerin sayısını artırmanın şirket için öncelik olduğunu vurguladı. Arcan, eşitlikçi kültürü güçlendirmek için çalışmaların süreceğini ifade etti.