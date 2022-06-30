Audi’den Çin’e elektrikli araç fabrikası yatırımı

Audi, Çin'in Cilin eyaletinin merkezi Çangçun şehrinde 30 milyar yuan (yaklaşık 4,5 milyar dolar) ortak yatırımla elektrikli otomobil fabrikası inşa ediyor.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Audi ile Çinli otomobil üreticisi First Automobile Works (FAW) ortaklığında kurulan fabrikanın temeli atıldı.

Audi'nin Çin'de tamamıyla elektrikli araç üretmek üzere kurduğu ilk fabrika olan tesisin 2024'te tamamlanması öngörülüyor.

Audi'nin Porsche ile elektrikli araçlar için geliştirdiği PPE teknoloji platformunu kullanacak fabrikada, yılda 150 bin araç üretilmesi planlanıyor.

Çin, dünyada elektrikli araçların en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketi PwC Strategy&'nin verilerine göre, 2022'de dünyada pille çalışan her 3 elektrikli araçtan 2'si Çin'de satıldı.

Ülke ayrıca, Alman otomobil üreticilerinin de en büyük pazarını oluşturuyor. Danışmanlık şirketi EY'nin verilerine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde ülkede satılan araçların yüzde 39'u Alman firmalarınca üretildi.