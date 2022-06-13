Aura Crea ‘Transform: Geleceğin Arayüzleri’ yarışmasının kazananları açıklandı

Aura Crea ‘Transform: Geleceğin Arayüzleri’ yarışmasının kazananları açıklandı. Mobilya aksesuarları üreticisi Samet ile İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi’nin (Aura İstanbul) işbirliğiyle düzenlenen yarışmada katılımcılar, ‘Transform’ temasını ele alarak mekanın ve mekanı oluşturan objelerin dönüşümünü sağlayan tasarımlar yaptı.

Aura İstanbul 2022 Bahar Dönemi Sertifika Programı’nda yer alan 18 mimar ve tasarımcının katıldığı yarışmada ‘Başarı Ödülü’nü ‘Kuşluk’ projesiyle Hilal Bozkurt ve Yasemen Cemre Gürbüz; ‘Gökyüzünden Yerdeki Çukura’ projesiyle de Burak Avcıoğlu ve Selen Erdoğan kazandı.

Jüri Özel Ödülü’nü ise ‘Yeni Kamusal Mekan Olarak Kentsel Arayüzler’ projesiyle Ayça Atay ve Ege Ak; ‘Ekpyrosis: Başı, Ortası ve Sonu Olmayan’ projesiyle de İnci Sağırbaş ve Berra Nur Bay kazandı.

Yarışma kapsamında seminer gerçekleştiren Samet Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uçkan, yaşam alanlarında görülmeyen birçok öğenin yaşam kalitesine ektisini artırmanın tasarım ve inovasyonla mümkün olabileceğine dikkat çekti.