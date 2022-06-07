Automechanika Istanbul, 48 bini aşkın profesyoneli ağırladı

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey işbirliği ile 2-5 Haziran tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen uluslararası otomotiv endüstrisi ticaret fuarı Automechanika Istanbul, 141 ülkeden 48 bin profesyonele ev sahipliği yaptı.

Çoğunluğu üreticilerden oluşan 12 salonda 825 firmanın katılımıyla bu yıl 15’inci kez gerçekleşen fuarı, Türkiye’den 34 bin 552 ve 141 ülkeden 13 bin 802 olmak üzere toplam 48 bin 354 kişi ziyaret etti. Fuar için özel olarak tasarlanan Automechanika Istanbul Dijital Platformu ise bir önceki fuara göre yüzde 32 oranında daha fazla kullanıldı.

Almanya, Kore, Fas, Pakistan, Polonya, Hindistan ve Çin ülke pavilyonları ile birlikte 170 uluslararası, 655 yerli katılımcı firma, Türkiye’ye yakın ülkelerin yanı sıra okyanus aşırı bölgelerden de fuara yoğun ilgi gösteren satın alma profesyonelleriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı ve Otomotiv İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle organize edilen alım heyeti programı kapsamında ise yurtdışından yüksek bütçeli satın alma yetkilileri, fuar süresince programa kayıtlı katılımcılar ile B2B görüşmeler yapma imkanı buldu.

E-Mobility Alanı’na yoğun ilgi

Geçmişten bugüne tüm Automechanika Istanbul fuarları arasında en kapsamlı etkinlik programına sahip olan fuarda, geleceğin e-mobilite teknolojileri hakkında otomotiv dünyasının uzman isimleri yorumlarını ve son gelişmeleri Castrol sponsorluğunda hazırlanan Automechanika Academy programında aktardı.

Popüler elektrikli araçları yakından incelemek ve şarj istasyonları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, ‘E-mobility Alanı’na yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası Kaporta Sektörü Sempozyumu (IBIS), fuar süresince devam eden oturumlarla kaporta onarım ve bakım profesyonellerine güncel bilgi ve sektörel gelişmeleri aktardı. TOBFED organizatörlüğünde düzenlenen “Ustalar Yarışıyor” programında, yetenek ve deneyimleriyle otomobillerin ilk günkü gibi görünmesini sağlayan profesyoneller, kozlarını Automechanika Istanbul 2022'de paylaştı. 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmaların kazananları fuarın son günü düzenlenen törende ödüllendirildi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) düzenlediği 7. OSS Konferansı’nda ise global otomotiv satış sonrası sektörünün önemli isimlerinden LKQ CEO’su Arnd Franz, sektörle ilgili yorum ve görüşlerini izleyicilerle paylaştı.