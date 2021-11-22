Automechanika Istanbul Plus, 60 bini aşkın profesyoneli ağırladı

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey işbirliği ile organize edilen Automechanika Istanbul Plus fuarı, iki yıldan uzun süren bir aranın ardından tüm otomotiv endüstrisi profesyonelleri için yeni iş fırsatları ve ihracat için önemli potansiyele sahip iş bağlantıları kurma imkânı sundu.

Türkiye'nin otomotiv sektörü ihracatında önemli bir yere sahip olan ürün gruplarının sergilendiği Automechanika Istanbul Plus, bu yıl ilk kez fuar alanındaki fiziksel etkinlik ile aynı anda, tüm dünyadan profesyonellerin de fuar deneyimini uzaktan da yaşamasına imkân sağlayan PLUS dijital platformunda düzenlendi.

Fuara, 8 ülkeden 37 satın alma heyeti katıldı

Otomotiv sektörü profesyonellerine daha fazla iş imkanı sunma hedefiyle yola çıkan Automechanika Istanbul Plus, bu yıl 652 katılımcı firmayı, 121 ülkeden 32 bin 758 sektör profesyoneli ziyaretçi ile bir araya getirdi. Uluslararası seyahat kısıtlamalarına rağmen yabancı ziyaretçi sayısı 9 bin 570 ulaştı.

PLUS dijital platformu ise Türkiye ve yurtdışından toplam 27 bin 876 sektör profesyonelinin fuara katılıp yeni trendleri ve sektör gelişmelerini takip etmelerini sağladı. ‘Alım Heyeti Programı’ kapsamında ise Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi başta olmak üzere 8 ülkeden 37 satın alma heyeti fuara katıldı.

Automechanika Academy kapsamında 4 gün boyunca devam eden oturumlarda 20’nin üzerinde konuşmacı ve panelist, geleceğin mobilite ve lojistik teknolojileri başta olmak üzere otomotiv endüstrisi profesyonellerini yakından ilgilendiren, tüm gelişme ve trendlerle ilgili interaktif oturumlar, sunumlar ve söyleşilerle görüşlerini aktardı.