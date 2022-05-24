Avacert, BUÜ ile ‘eğitim’ protokolü imzaladı

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Kalite kültürünün üniversite geneline yayılması amacıyla proje üretmeye devam eden BUÜ Rektörlüğü, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de bu alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Avacert Anadolu Uluslararası Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol Eğitim ve Test Hizmetleri Ltd. Şti. ile yapılan protokol çerçevesinde Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri başta olmak üzere isteyen tüm akademik ve idari personelin yani sıra öğrencilere yönelik ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi, HACCP ve Hijyen Kuralları Eğitimi verilecek. İşbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Hatice Ak tarafından imzalandı. Törende Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, BUÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur, firma yöneticileri ve akademisyenler hazır bulundu. Avacert Genel Müdürü Hatice Ak, 2005 yılında kurulduklarını, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme ve eğitim hizmetleri vermeye devam ettiklerini söyledi. Benzeri kuruluşların genel olarak İstanbul veya Ankara’da bulunduğuna işaret eden Hatice Ak, merkez ofisin Bursa’da bulunduğunu, Bursa başta olmak üzere yurtiçinde ve ayrıca globalde de faaliyet gösterdiklerinin bilgisini verdi. Gıda ve tarım sektörleri ağırlıklı çalıştıklarından da bahseden Ak, “Biz bu protokolü bir sosyal sorumluluk hizmeti olarak görüyoruz. Üniversitemize de böyle bir proje ile destek vermek istedik” diye konuştu.

“Seviyeyi korumak için kalite kültürüne ihtiyacımız var”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, Üniversitenin halihazırda 70 bin civarında öğrencisinin bulunduğuna işaret etti. Kılavuz; “Artık daha fazla nicel olarak büyümenin sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. İlk günden itibaren her zaman nitelik açısından üniversitemizin geliştirilmesi için uğraşıyoruz. Bu anlamda kalite çalışmalarına ağırlık veriyoruz ve bu çalışmaların üniversitenin her birimine yayılması için uğraşıyoruz. Topyekün bir kalite faaliyeti yürütüyoruz. Araştırma Üniversitesi haline geldik. Bu seviyeyi korumak için kalite kültürüne ihtiyacımız var. Bizlere bu konuda destek verecek olmalarından dolayı firma yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur ve Avacert International Genel Müdürü Hatice Ak kalite yönetim sistemleri çalışmalarında görüş alışverişinde bulundu.