Avane, 3,1 milyon dolar yatırım aldı

Avane’nin kurucusu ve CEO’su Ahmet Orhon, bu yatırımın Avane’nin veri odaklı, teknoloji bazlı, müşteri merkezli iş modelinin istisnai başarısını kanıtladığını ifade etti.

Avane'nin Türkiye’nin gıda teknolojisi alanında lider şirketi olduğunun altını çizen Orhon, İngiltere lansmanıyla birlikte hayata geçen global büyüme planlarına olan inancın da bu yatırım ile güçlendiğini vurguladı. Orhon, rekor seviyede bir üretkenliğin yanı sıra başarılı markalar yaratabilme yetisi ile hayal edilemeyeni hayal eden ve gerçekleştiren, global ölçekte başarılı Avane ekibine olan takdirin de bu yatırım ile ortaya konduğunu belirtti.

Finberg’in liderlik ettiği bu yatırım turuna, TwoZero Ventures, Logo Ventures ve seçkin melek yatırımcılar da eşlik etti. Orhon, Avane iş modeline ve takımına olan inançları için yatırımcılarına teşekkür ederek, “Türkiye’nin en önde gelen fonlarının ve yatırımcılarının, mevcut yatırımcımız Global Founders Capital’a katılması, Avane’yi global bir unicorn olma yolculuğunda daha da kuvvetlendirdi. Bu başarı, olağanüstü bir azim ve adanmışlıkla çalışan takımımın başarısı. Tüm övgüyü onlar hak ediyor. Onlarla birlikte çalıştığım ve onlara liderlik edebildiğim için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum" dedi.