Avansas, ‘1 günde teslimat'ı Anadolu’ya da yayacak

10 Eylül 2020

AYSEL YÜCEL

Ağırlıklı olarak kurumsal şirketlere ve KOBİ’lere hizmet veren e-ticaret şirketi Avansas, lojistik yatırımlarını hızlandırıyor. Avansas Tedarik Zinciri Direktörü Volkan Peker, hedeflerinin Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Trakya bölgelerinde dağıtım ağlarını yeni şehirlerle genişleterek, 2020 yılı bitmeden toplamda 29 ile kendi araçlarıyla 1 iş gününde dağıtım yapmak olduğunu söyledi.

Avansas tedarik zincirinde, depo ve nakliye alanında 280 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin Gebze ve Kısıklı’da olmak üzere iki deposu bulunuyor. Gebze’de bulunan deposu 12 bin m2 büyüklüğünde. Filosu 85 adet araçtan oluşuyor. Şirket, teslimat süreçlerinde iyileştirmeler yaparak, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ’dan sonra Kırklareli, Edirne, İzmir, Manisa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyon, Burdur, Isparta ile Antalya’nın belirli ilçelerinde de 1 iş gününde kendi araçlarıyla teslimat gerçekleştirmeye başladı.

Kendilerini ‘İşyerinin alışveriş yeri’ olarak da tanımlayan Avansas’ın Türkiye’deki büyüyen e-ticaret sektöründen aldığı payı artırmaya odaklandığını ifade eden Volkan Peker, "Türkiye’deki e-ticaret potansiyelini en doğru şekilde analiz ederek daha fazla işyerine en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bunun için sürekli iyileştirmeler yaparak odağımıza müşteri beklentilerini alıyoruz. Bu anlamda ilk önceliğimiz, kendi dağıtım araçlarımızla 1 iş gününde gerçekleştirdiğimiz teslimat ağını genişletmek oldu. Hedefimiz 1 iş gününde teslimat yaptığımız il sayısını bu yılın başına göre yaklaşık 6 kat oranında artırmak Böylelikle ülke çapında kendi dağıtım ağımızı kurma hedefimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Pandemide yatırımlara hız verdi

Pandemi sonrası e-ticaretteki hızlı yükselişe değinen Peker, şunları kaydetti: “Evde sosyal izolasyon uygulayanların sayısının hızla artmasıyla birlikte daha önce hiç eve teslim sipariş vermeyen tüketicilerde bile ciddi bir talep artışı oluşmaya başladı. Bu süreç içerisinde müşterilerimizin yanında olarak ‘Siz nerede çalışıyorsanız orası sizin işyeriniz, bizim ise size hizmet vereceğimiz yerdir’ diyerek tüm ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim ettik. Avansas olarak; müşterilerimizin ihtiyaçlarını yüzde 99 oranının üstünde bir teslimat performansı ile karşıladık. Ek olarak pandemi nedeniyle hiçbir projemizi askıya almadık, aksine bu dönemde ekonominin canlanması gerektiğinin bilincinde olarak yatırımlarımıza hız verdik ve dağıtım ağımızı genişletmeye devam ettik. Çünkü böyle günlerde ülke olarak zor günlerin üstesinden elbirliği ile geleceğimizi biliyoruz. Teknolojik altyapımızı kuvvetlendiriyor, yeni araç yatırımı yapıyor ve istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.”

Volkan Peker, yeni yatırımlarla teknolojik altyapılarını güçlendirdiklerini, istihdam ve araç yatırımlarını da sürdürdüklerini vurguladı.

E-ticaretçiler farklı çözümlere yöneliyor



Lojistik sektöründe, özellikle e-ticaretin değişken hacminde müşteri memnuniyeti standartlarından taviz vermeyecek şekilde hizmet sunan firma sıkıntısının devam ettiğini dile getiren Peker, zamanında teslimatla ilgili sektör genelindeki sıkıntıların hacimli e-ticaret firmalarını farklı çözümler aramaya itttiğini söyledi. Peker, “Avansas olarak kurulduğumuz günden itibaren kendi dağıtım ağımızla hizmet verdiğimiz için mevcut sektör zorluklarından etkilenmiyoruz. Tüm bölgelerdeki dağıtım ağımızı verimli yönetiyor, kendi personellerimiz ile müşterilerimize güler yüzle teslimat gerçekleştiriyoruz. Teslimat performansımız ve müşteri memnuniyetimizin yüksek olması büyümemizdeki ana unsurlardan biri. Bunun bilincinde olarak yıllar önce attığımız tohumların bugün kocaman ağaçlar haline geldiğini ve ne kadar büyüdüğünü müşterilerimizle beraber görüyoruz” dedi.

Global pazarlara Avrupa’dan açılacak



Avansas’ın önemli gündemlerinden biri yurt dışına açılmak. Avansas Tedarik Zinciri Direktörü Volkan Peker, Bu yılın sonuna kadar, Avrupa’da bir ülkeye açılım yaparak hizmetimizi global pazara taşımayı planlıyoruz” dedi. Peker, uzun vadede hedeflerinin global bir marka yaratmak olduğunu söyledi. Türk firmalarının global pazarlarda varlığını güçlendirmesi için devlet destekli lojistik organizasyonların kurulması ve yatırım yapılmasının zaruri olduğuna dikkat çeken Peker, “Çin’de bunun uygulanmasının ihracata ve ihracat odaklı üretim yapan sektörlere nasıl olumlu yansıdığını son 10 yılda görüyoruz. Jeostratejik bir öneme sahip olan ülkemizin de bu yatırımlarla beraber çok önemli yerlere geleceğine inanıyoruz” dedi.

“Lojistiğin satışa etkisini anlayan güç kazanacak”



Sektörde müşteri ihtiyaçlarını tamamen anlamak için çabalayan, çözümlerini maliyet odaklı değil müşteri odaklı sunan, lojistiğin satışa olan etkisinin farkında olarak hizmet kalitesini en üst seviyede standartlaştıran bir yaklaşım eksikliği olduğunu dile getiren Peker, “Tüketiciyi odağına koymayan işletmelerin büyük hızla güç kaybedeceğini, hızlı teslimat modellerini verimli yönetebilen firmaların ise çok güçleneceğini öngörüyoruz” dedi.