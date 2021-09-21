Avansas, İngiltere'de hizmete başladı

İş yerinin alışveriş platformu globalleşme hedefleri doğrultusunda ilk küresel açılımını gerçekleştirdi. Avrupa pazarına giriş yapan firma, İngiltere’de faaliyet göstermeye başladı.

Avansas, Bedford bölgesinde yer alan deposundan Londra’ya kendi dağıtım araçlarıyla 1 iş gününde, İngiltere’nin tüm bölgelerine ise ülkenin önde gelen kargo şirketleri vasıtasıyla 2 iş gününde teslimat yapmaya başladı.

Kısa sürede 100 bin kurumsal müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Yılın son çeyreğinde kendi araçlarımızla sağladığımız dağıtım organizasyonunu genişletmeyi ve araç filomuzu güçlendirmeyi planlıyoruz. Türkiye’den sonra İngiltere’de de iş yerinin alışveriş yeri olma hedefiyle çıktığımız bu yolda herkese ‘AAA Avansas İngiltere’de!’ dedirtmenin gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Küresel hedeflerimizin ilkini gerçekleştirdik”

İngiltere yatırımı ile küresel hedeflerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Anak, şunları kaydetti: “Sektörümüze 2009 yılında 300 ürün çeşidiyle girdik. Bugün ise kağıt ürünlerinden temizliğe, gıdadan teknolojiye 8 ana kategoride 6 bin 500 çeşitten fazla ürünümüz var. 600 binin üzerinde müşteri sayımızla Türkiye'nin lider online iş yeri marketi olarak operasyonlarımıza devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 13 yılda hem e-ticarette hem de fiziki mağaza perakendeciliğinde kalıcı ve kolay ulaşılabilir olmak için çalıştık. Tüm bunların sonucunda Türkiye’de iş yeri alışverişi konusunda açık ara lider bir konuma ulaştık. Şimdi ise bu başarımızı yurtdışına taşımak için yeni bir açılım gerçekleştirdik. Açılımın ilk adımı ise İngiltere oldu. 500 adedi Avansas markalı olmak üzere yaklaşık 4 bin adet ürün ile İngiltere pazarına giriş yaptık.”

“Bölgede fark yaratmayı hedefliyoruz”

İş yeri alışverişinde İngiltere’nin sektörel ticaret hacminin yüksek olduğuna dikkat çeken Anak, sektörleri açısından İngiltere’nin son derece hareketli ve büyük oyuncuların yer aldığı bir pazar olduğuna dikkat çekti.

Çalışan sayısının en yüksek olduğu Avrupa’daki ilk 3 ülkeden biri olmasının ve beyaz yakalı çalışan sayısının fazlalığının, iş yeri alışverişine talebin de yüksek olmasına neden olduğunu belirten Anak, “İngiltere’de iş yeri malzemesi tüketimi ise kişi başı ayda ortalama 15-20 pound tutarında. Özellikle kırtasiye, kağıt gibi kategorilerde tüketici davranışları son derece esnek. Tüketiciler fiyat-kalite performansına güvendikleri tüm markaları tercih edebiliyorlar. Biz de Avansas olarak, yüksek kalite ve rekabetçi fiyat avantajı gibi güçlü yönlerimizle kısa sürede bölgede fark yaratmayı hedefliyoruz. Yüzde 100 yerli yatırım ve ihracatın gücüyle Türk markalarını yurt dışındaki müşterilerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.