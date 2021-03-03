Avansas, üçüncü mağazasını hizmete aldı

Kırtasiyeden temizlik malzemelerine, gıdadan mutfak gereçleri ve teknoloji ürünlerine kadar geniş bir ürün portföyü ile çözüm sunan Avansas, mağaza yatırımlarını artırarak tüketicisine fiziki olarak da hizmet vermeye devam ediyor.

İlk iki mağazasını Mecidiyeköy ve Watergarden AVM’de açan Avansas, üçüncü mağazasını İkitelli’de yer alan Deposite Outlet AVM’de açtı.

Dijital dünyanın yanı sıra alışveriş tercihlerinde daha geleneksel yöntemleri tercih eden bir kitlenin de bulunduğunu söyleyen Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, bu nedenle mağazacılık hamlesiyle, alışverişi fiziksel olarak yapmayı tercih eden müşterilere de hizmet verdiklerini aktardı.

"Toplam satış alanında bin 650 metrekareye ulaştık"

Mağaza seçimlerinde ticaret merkezinin ve iş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir lokasyon seçtiklerini belirten Sedat Anak, “Mağaza operasyonumuza iki mağaza açılışıyla başladık. Şimdi ise Deposite Outlet AVM’de hizmete açacağımız yeni Avansas mağazamız ile bu sayıyı üçe çıkarıyoruz. Böylelikle toplam satış alanı olarak bin 650 metrekareye ulaştık. Hem e-ticarette hem de fiziki mağaza perakendeciliğinde kalıcı olmak ve müşterilerimize her iki kanaldan da kolay ulaşılabilirlik sağlayarak hizmet vermeye devam etmeyi hedefliyoruz. Bu iki kanal ile de müşterilerimiz tüm iş yeri ihtiyaçlarını tek bir noktada bulabilecek ve farklı mağazaları dolaşmalarına gerek kalmadan zamandan tasarruf edebilecek.” diye konuştu.