Avansas’a yeni CEO

Global vizyonu ve tecrübesiyle iş yerinin alışveriş yeri Avansas’ta CEO’luk görevine 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren Gary Fox atandı. Ağustos 2021’den beri Avansas’ta Strateji ve Müşteri Deneyimi Direktörlüğü görevini üstlenen Fox, yeni dönemde şirketin CEO’su olarak görevini sürdürecek. Avansas CEO’su Burak Peker ise Avansas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Ağustos 2021'de Avansas’a katılan Fox, kariyerine Birleşik Krallık’ta finansal hizmetler şirketi Halifax’ta başlarken 1998-2013 yılları arasında dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Dell’de stratejik ve global sorumluluklarla, Üst Düzey Yönetici ve Operasyon Lideri olarak çalıştı. Gary Fox, strateji, operasyon, insan kaynakları, marka, pazarlama, ürün yönetimi, e-ticaret, çağrı merkezi yönetimi ve müşteri deneyimi alanlarında sorumluluk üstlendi. Fox, yeni göreviyle birlikte Avansas’ın Türkiye ve İngiltere'deki operasyonlarına liderlik yapacak.