Avansas’tan sipariş sayısı 2021’de yüzde 61 arttı

ANKARA (DÜNYA) – Elektronik ve temizlik dahil, ofis ve işyerleri malzemeleri çevrimiçi e-ticaret şirketi Avansas, salgının etkilerinin sürdüğü 2021’de siparişlerinin yüzde 61 arttığını açıkladı. Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, sipariş sürelerini iyileştirme yatırımları yaptıklarını ve artan taleple birlikte istihdamlarını da yüzde 30 yükselttiklerini bildirdi.

Avansas, kendi verileri üzerinden 2021 yılına ilişkin çevrimiçi ofis malzemeleri alış-verişine yönelik sonuçları paylaştı. Buna göre, 2021’de sipariş sayısı yüzde 61 oranında arttı, en fazla sipariş edilen ürünler, karton bardak, klasör, fotokopi kağıdı, kağıt havlu ve maske oldu.

Ofiste çalışmaya dönüldüğü dönem yaşandığı için gıda ürünleri siparişi arttı. En fazla sipariş ise Türk kahvesi ve çay oldu. Elektronik kategorisinde ise en fazla sipariş edilen ürünler, cep telefonu, diz üstü bilgisayar, pil, tanklı yazıcı, elektrikli süpürge, SSD disk, USB bellek, bilgisayar soğutucusu, mikrofon ve kulaklık olarak sıralandı. Şirket, en çok alışveriş İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapıldı. Bu illeri sırasıyla Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Antalya ve Manisa izledi.

Sipariş adedi bazında aylık bazda en fazla satış Ekim ayında gerçekleşti. Hafta günlerinde ise Salı ile Çarşamba günlerinde sipariş yoğunlaştı. Müşterilerin Avansas’ın internet sitesinde geçirdikleri sürenin toplamı 62 milyon dakika olarak hesaplandı. Açıklamada, Avansas’ın salgın etkilerinin sürdüğü ancak ofise dönüşlerin de yaşandığı 2021’de satılan ürün çeşidini de yüzde 25 oranında artırdığı bildirildi.

“E-ticaret, pandemiyle birlikte en çok büyüyen sektör oldu”

Salgının etkisiyle e-ticaret kanallarından sipariş verme konusundaki çekincelerin ortadan kalktığına işaret eden Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “E-ticaret, pandemiyle birlikte en çok büyüyen sektör haline geldi; bu süreçte farklı yaş gruplarından ve ekonomik düzeyden tüketiciler sektöre giriş yaptı. Büyüyen e-ticaret sektörü, pazar hacmini yükseltmesinin yanında tüketici tarafındaki birçok tabuyu da ortadan kaldırdı” dedi. Anak, şirketin B2B Excellence Awards ödüllerinde, ofis-kırtasiye kategorisinde bu yıl da birincilik ödülü aldıklarını kaydetti.