Aveon Global 1,8 milyon liralık üretim hedefliyor

Aveon’un geçen yıl haziran-aralık döneminde ürettiği net prim miktarı 654 milyon lira olmuştu. Esas olarak sigortacılığı kendi mecrasından çıkarıp farklı hizmetleri kombine eden bir yapı haline gelmek istediklerini söyleyen Aveon Global Sigorta Genel Müdürü Kemal Gül, “Üretimimizin büyük bir kısmı acentelerle. Acente ağımızı genişletmek ve onlara yeni kapılar açmak için çalışıyoruz. Acenteler için super app platformu oluşturuyoruz.

WhatsApp üzerinden satış ve pazarlama yapan bir şirketimiz de var. Mikro kredi uygulamaları önemli bir avantaj sağlıyor. Yakın zamanda içinde mikro kredi imkanı olan ürün ve hizmetler sunacağız. Ayrıca kurumsal işbirlikleriyle de uğraşıyoruz. Çok sayıda kuruluş ve üniversite ile işbirliği geliştirdik. Bahçeşehir Üniversitesi ile dijital oyun dünyasına ilişkin bir sigorta ürünü hazırlıyoruz” diye konuştu.

Kaskoyu da geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Gül, sonbaharda acentelerle kampanyalar yapacaklarını söyledi. Kasko branşında önemli adımlar atan şirket, trafik sigortası içinse izin sürecinde.

Gül konuyla ilgili olarak “Trafik sigortasının zor bir branş olduğunun farkındayız. Trafik branşını domine etmek gibi bir niyetimiz yok. Dengeli gideceğiz. Müşteriler kaskoyu bizden yaptırıyorlarsa trafiği de bizden alabilmeliler” dedi.