Avione Jet kiralamaya ‘salgın’ dopingi

07 Ağustos 2020

Özel jet kiralama, hava ambulansı, helikopter kiralama hizmeti veren Avione Jet'e, salgın sonrası rekor düzeyde talep geldi. DÜNYA’ya konuşan Avione Jet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdemir, “Bu süreçte çok fazla ambulans taşımasına aracılık yaptık. Ambulans taşımaları ve tahliye uçuşlarını yapmak gerçekten çok gurur verici. Özellikle Türki Cumhuriyetlerden ülkemize tedaviye gelen çok fazla hasta oldu. Bunlardan birçoğu koronavirüsü taşıyan hastalardı.” dedi.

Özdemir, salgın sürecinde şirket olarak yaşadıkları deneyimi şu şekilde özetledi: “Önce her şey durdu. Hiçbir yere uçuş yapılamıyordu. Herkes panik içindeydi. Evine dönmek isteyenler, bulunduğu yeri terk etmek isteyenler, acil uçması gerekenler vs., ciddi bir kargaşa hakimdi. Dolayısıyla talepler rekor seviyelere çıksa da gerçekleşen uçuş sayısı sıfırdı. Ülkelerden biri izin verirken diğerinin izin vermemesi, izinlerin çok uzun sürmesi, bazen sebepsiz yere izin verilmemesi gibi durumlarla karşılaştık. Sonra yavaş yavaş her şey yoluna girmeye, izinler daha kolay alınmaya başlandı. Ağırlıklı olarak tahliye uçuşları gerçekleştirdik.”

1 milyon dolarlık uçuşlar da var



Fiyatlar 1 saatlik mesafelerde 5 bin Euro’dan başlıyor 250 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Çok nadiren de olsa milyon dolarlık uçuşlar da gerçekleşiyor. Taşımalarda mesafe sınırı yok. Mehmet Özdemir, uçağın menzilinin ve ekip görev süresinin elverdiği her yere tek uçuşla gidilebildiğine dikkat çekerek, “Tek uçuş mümkün değilse yakıt ikmali ve ekip istirahati yapılarak istenilen mesafe kat edilebilir. Tek seferde 15 saat uçuş yapabilen birçok uçakla birçok uçuşumuz oldu” dedi.

Ağında 7 binden fazla uçak var

Avione Jet, 2014 yılının başlarında Mehmet Özdemir tarafından İstanbul’da kuruldu. Şirketin ağında 7 binden fazla uçak bulunuyor. Ağırlıklı müşteri portföyü iş insanları, futbolcular, tanınmış kişiler, politikacılar, büyük veya küçük çaplı girişimcilerden oluşuyor. Mehmet Özdemir, dünya üzerindeki tüm uçaklara erişimi olan danışman bir firma olduklarını vurguladı. Şirket, önümüzdeki dönemde filosunu genişletmeyi hedefliyor, ayrıca bazı rotalarda sabit hatlar oluşturmak üzerine planlar yapıyor.