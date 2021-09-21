Avis Filo Connect ile Koç Topluluğu'nda sürüş güvenliği dönemi başladı

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı tarafından yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının bu yılki odak noktalarından bir tanesi ‘sürüş güvenliği’ oldu. Bu doğrultuda Otokoç Otomotiv bünyesinde geliştirilen Otokoç Bağlı Araçlar Platformu’nun bir ürünü olan ‘Avis Filo Connect’, holdingin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak güvenli sürüşe odaklanacak şekilde yapılandırıldı.

Koç Topluluğu genelinde Mart 2021’de yayınlanan “Sürüş Güvenliği Standardı” ile şirket aracı kullanan Koç Topluluğu çalışanlarına “güvenli sürüş eğitimleri” verilmesinden başlayarak yolculuk rotası risk analizlerine uzanan kapsamlı uygulamalar hayata geçirildi.

Bu kapsamda Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı tarafından yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının bu yılki odak noktalarından bir tanesi “sürüş güvenliği” olarak belirlendi.

Ayrıca, Otokoç Otomotiv bünyesinde geliştirilen Otokoç Bağlı Araçlar Platformu’nun bir ürünü olan “Avis Filo Connect”, Koç Holding’in beklenti ve ihtiyaçlarına uygun şekilde, güvenli sürüşe odaklanacak şekilde yapılandırıldı.

Sistem ile şirket aracı kullanan tüm Koç Topluluğu çalışanları sürüş davranışları teknoloji desteği ile analiz ediliyor, trafik kazalarını önleyici gelişim alanları tespit ediliyor ve geri bildirimler kendileriyle paylaşılıyor.

Bu sistemi kullanarak Koç Topluluğu şirketlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ekipleri, sürücü davranışlarını gözlemleyip “Sürüş Güvenliği Standardı”na göre gerekli gördükleri aksiyonları düzenli bir şekilde devreye alıyor. Böylece 8 bine yakın şirket aracında sürüş davranışları teknoloji desteği ile gözlemlenecek ve trafik kazalarını önleyici gelişim alanları tespit edilecek.

“Sürüş güvenliği en önemli odak alanlarımızdan biri”

Konuya ilişkin açıklama yapan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, iş sağlığı ve güvenliği açısından en önem verdikleri odak alanlarından birini sürüş güvenliğinin oluşturduğunu vurguladı.

Projeyi hayata geçirirken en önemli hedefin çalışanların sağlığı ve trafikteki güvenliği olduğunu söyleyen Akkol, “Sürüş güvenliği çalışmalarımızı kademeler halinde hayata geçirdik. Ulusal ve uluslararası uygulamaları da inceleyerek Topluluğumuz için standartları belirledik. Öncelikle Topluluğumuzdaki şirket araçlarında sürüş güvenliği sistemi zorunlu oldu. Profesyonel ve profesyonel olmayan sürücüler için belirli periyotlarda tekrar eden zorunlu eğitimler tanımladık. Aralıksız sürüş süresi kısıtlarını belirledik. Ayrıca, yüksek riskli ve sık kullanılan rotalar için ‘Yolculuk Risk Planları’ yapılmasını zorunlu hale getirdik. Sürücü davranışlarını online olarak takip eden ve geri bildirimlerle besleyen bir yazılıma, uygulamaya ve cihaza sahip olmak bu sürecin bizim adımıza en önemli parçasıydı. Yaklaşık bir yıldır Otokoç Otomotiv ve Koç Holding ekipleri bir arada oldukça yoğun mesailer harcadı ve Avis Filo Connect’i hayata geçirdiler.” şeklinde konuştu.

Yakıtta yüzde 15’e varan oranda tasarruf öngörülüyor

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici ise, Avis Filo Connect'in hayatı daha güvenli hale getirmeyi hedeflediğini bildirdi. Ürün ile temel amacın hem Koç Topluluğu çalışanlarının sürüş güvenliğini artırmak, hem de oluşabilecek riskleri ve olası kazaları azaltmak olduğunu belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, hız aşımı, ani ivmelenme, ani frenleme, keskin dönüş ve emniyet kemeri takmama gibi parametreleri ölçümleyerek hayatımızı doğrudan etkileyebilecek sürüş alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyoruz. Araçlara takılan telematik kontrol üniteleri ile alınan veriler, platformumuzda anlık olarak işlenerek seyahat bazlı sürücü skorları oluşturuyor. Şirket lig tablosu özelliği ile çalışanlar, anlık olarak şirket içindeki sıralamalarını takip edebiliyorlar. Verilecek güvenli sürüş eğitimleri ile paralel olarak yakıt tüketiminde yüzde 15'e varan tasarruf öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde ürünümüzü güvenli ve ekonomik sürüşü hedefleyen tüm şirketlerin kullanımına açarak ülke genelinde trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı planlıyoruz.”