Avis, ilk uçuş gününden itibaren havalimanında hizmet veriyor

08 Nisan 2019

Otokoç Otomotiv’in çatısı altında faaliyet gösteren global araç kiralama markası Avis, müşterilerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul Havalimanı’nda hizmet veriyor. İstanbul’un yeni havalimanındaki ofisinde ilk uçuş gününden beri hizmet veren firma, havaalanının tam kapasite uçuşlara başlamasıyla Preferred ofisi dahil olmak üzere faaliyetlerine ivme kazandıracak.

Avis, müşterilerinin ihtiyaç ve memnuniyetinin yanı sıra mobilite deneyimlerini de en üst seviyeye taşımak istiyor. Firma, bu amaç doğrultusunda günlük, aylık ve operasyonel kiralama hizmetleriyle birlikte hem şoförlü araç hem de transfer hizmetleri sunuyor. Firma yetkilileri, yurt genelinde yaygın ofis ağı, en ekonomikten en lüks segmente sahip geniş araç yelpazesi, avantajlı hizmet ve kampanyalarıyla hizmet verdiklerini ifade ediyor.