AvivaSA'dan isim değişikliği

Sabancı Holding iştiraki AvivaSA, ortaklık değişim işlemlerinin resmi olarak gerçekleşmesinin ardından Belçikalı sigorta şirketi Ageas Insurance International NV ile yoluna devam ettiğini açıklamıştı. Değişen ortaklık yapısı ve yeni birliktelikle şirket, AgeSA adıyla faaliyet gösterecek.

Ageas ile oluşan yeni ortaklıkla AgeSA’nın yoluna hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve AgeSA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, birleşmeyle ilgili şunları kaydetti: “Sabancı Holding olarak değerlendirdiğimizde; Ageas, iş birliği içerisinde olduğumuz, deneyimlerine ve gücüne güvendiğimiz, beraber iş birliği geliştirmekten heyecan duyduğumuz bir kuruluştur. Aynı zamanda Sabancı Holding şirketlerinden Aksigorta’nın da ortağıdır. Hayat dışı sigorta pazarındaki tecrübesi ve başarılarını AvivaSA’nın bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanındaki başarılarıyla birleştirmek isteyen Ageas ile birlikte yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek yeni başarılar elde ederken büyümeye devam edeceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok."

“Türkiye’deki sigorta pazarının parlak geleceğine inanıyoruz”

Ageas CEO’su Hans De Cuyper ise, “AgeSA’daki yatırımımız, uzun süredir ortağımız olan Sabancı Holding ile birlikte Türkiye’de büyüyerek, hayat sigortası pazarına girmemiz için önemli bir fırsat sunuyor. Sabancı Holding’in şirketlerinden AkSigorta aracılığı ile hâlihazırda hayat dışı sigorta alanında faaliyet gösteriyoruz. Bunun ardından bu ortaklıkla, hayat sigortası alanında da olmamız Ageas’ın Türkiye’deki pazarın önde gelen sigorta şirketlerinin ana hissedarı olmasını sağlıyor. Türkiye, nüfus dinamikleri ve sigorta penetrasyonu açısından büyüme ve gelecek vaad eden bir pazar. Türkiye’deki sigorta pazarının özellikle hayat branşındaki parlak geleceğine inanıyoruz. Bununla beraber AvivaSA’nın yıllardır süregelen güçlü pazar konumu, yükselen başarı performansı ve yönetim kültürü bize çok cazip geldi. Firmanın deneyimine ve yerel gücüne, uluslararası sigortacılık deneyimimizle katkı sağlayarak hayat ve emeklilik pazarında daha güçlü bir konum yakalamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Ageas yeni, dinamik ve farklı bir enerji getirecek”

Ageas ile başlayacak olan yeni ortaklık sürecinin yeni fırsatların kapısını açacağına değinen AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca da, şunları söyledi: “Ageas ile birlikte başlayacak olan yeni ortaklık yapımızın bizi oldukça heyecanlandırdığını belirtmek isterim. Ageas gibi köklü ve güçlü bir kurumla ortak olmak bize yeni, dinamik ve farklı bir enerji getirecek. 2021 yılında özel sektör şirketleri arasında BES pazar liderliğimizi sürdürmek ve hayat sigortası alanındaki büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Varlık nedenimiz doğrultusunda ürün ve hizmet yelpazemizi yenilikçi bakış açımızla zenginleştirerek müşterilerimize 'iyi ki' diyebilecekleri bir gelecek yaşayabilecekleri çözümler geliştiriyoruz. Şirket olarak; 'Mutlu bireyleri olan, güven dolu bir toplum hedefiyle, işimizin özündeki iyiliği sunmak için varız' diyor ve bu doğrultuda somut adımlar atarak sektörümüzde dönüşüm yaratmaya hazırlanıyoruz.”