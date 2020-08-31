AvivaSA’ya Brandon Hall Group'tan altın ödül

31 Ağustos 2020

Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan AvivaSA, Brandon Hall Group '2020 İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde, 'Yetenek Kazanımı ve Mükemmellik Ödülleri' başlığı altında, 'En İyi Yeni Oryantasyon' kategorisinde 'AvivaSA DSF 2.0 Oryantasyon ve Eğitim Programı' ile altın ödül aldı.

AvivaSA, aynı ödül programında, 2015 yılında 'Lisans Eğitim Programı' ve 2018 yılında 'Kültürel Dönüşüm Programı' ile iki bronz ödül almıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, AvivaSA’nın ödüle layık görülen, direkt satış ekibinde, işe yeni başlayan çalışanları için uyguladığı oryantasyon ve mesleki gelişim modeli 'AvivaSA DSF 2.0 Oryantasyon ve Eğitim Programı' kapsamında, işe yeni başlayan AvivaSA’lılar, müşteri deneyimine uygun nitelikte hizmet sağlayabilmek için, uygulama bazlı bir oryantasyon ve öğrenme sürecine tabi tutuluyor.

Gelişim süreci olarak kabul edilen bu dönemde çalışanlara, farklı öğrenme aktiviteleri uygulanmasının yanı sıra sınıf içi ve online eğitimler veriliyor, işbaşında yöneticileri tarafından gözlemlenerek gelişim planlamasına dahil ediliyor.

"İnsan kaynağına yatırıma devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AvivaSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, AvivaSA olarak çalışanlara yatırımı öncelikli hedefleri arasına aldıklarını söyledi.

Mutlu ve aldığı hizmetten tatmin olmuş müşterinin ancak mutlu ve donanımlı çalışanla sağlanacağına dikkat çeken Yüzgül, "Bu amaçla, mevcut çalışanlarımızın yanı sıra, aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın eğitim ve oryantason süreçlerine de bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. AvivaSA’nın sektörün okulu yakıştırmasını almasının nedeni çalışanlarının gelişimine verdiği önemle başlıyor. Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için çalışanlarımızın mesleki bilgisi yüksek ve şirket standartlarımıza uygun bir müşteri deneyimi sağlamasını önemsiyoruz. Bu amaçla çalışanlarımızın eğitim ve gelişimleri için yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.