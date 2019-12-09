AVL, kadın mühendislere desteğini artırıyor

09 Aralık 2019

Türkiye’de otonom araç teknolojileri ve hibrit-elektrikli araç sistemlerinin geliştirilmesinde Ar-Ge yatırımları yaparak önemli projeleri hayata geçiren otomotiv mühendislik firması AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, kadın mühendislere desteğin artırılması amacıyla özel bir program düzenledi. Beşincisi bu yıl düzenlenen programda üniversitelerin Makine, Otomotiv, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol-Yazılım, Bilgisayar, Uzay-Havacılık mühendisliği gibi bölümlerinden seçilen kadın mühendis adayları, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış kadın meslektaşlarıyla bir araya geldi. Geleceğin mühendisleri bir gün boyunca süren programda AVL’nin İstanbul’daki Ar-Ge merkezlerinde devam eden otonom araç ve hibrid araç projelerini inceleme fırsatı buldu. Mühendis adaylarına ayrıca diğer global projelerdeki tecrübeleri dinleme ve gruplar halinde vaka çalışmaları gerçekleştirerek tecrübe kazanma imkanı da sunuldu.

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Serkan İmpram, mühendislik birimlerinde kadın mühendislerin yer almasını teşvik ettiklerini belirterek AVL’nin kadın mühendislere olan desteğini artırmaya devam edeceğini ve yetenekli mühendislere iş fırsatı da sunacaklarını söyledi.

Teknolojide kadın mühendislere ihtiyaç artıyor

Kadın mühendis adaylarını geleceğe hazırlamak ve mühendislik çalışmalarında motivasyonlarını artırmak için beş yıldır bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden İmpram, pratik uygulamalar ve vaka çalışmalarıyla kadın adayların cesaretlerini artırmayı, global projelerde de yer alabileceklerini göstermeyi amaçladıklarını belirtti. İmpram şunları söyledi: “Teknoloji sadece erkeklere değil kadınlara da sonuna kadar açık bir alan. Son dönemlerde özellikle mühendislik alanlarında kadınlarında ilgisinin artmaya başladığını görüyoruz. Biz de eşitliğe önem veriyor, şirketimizin bünyesindeki kadın mühendislerin sayısının daha da artması için AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye olarak desteğimizi sunuyoruz. Bu etkinlikle kadın mühendis adaylarına AVL’nin 70 yılı aşan birikiminden ve deneyimlerinden faydalanarak meslektaşlarıyla birlikte global projelerdeki tecrübelerini dinleme, gruplar halinde proje üretme şansı veriyoruz. Amacımız yetenekli kadın mühendislere bünyemizde daha fazla yer açmak ve kadınların özgüvenlerini artırarak bu işlerde başarılı olabileceklerini göstermek. Çünkü her alanda olduğu gibi teknolojide de kadın mühendislik bakış açısına ve yaratıcılığına ihtiyaç var.”

İmpram, AVL bünyesinde düzenlenen programı önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek işe alım süreçlerinde de başta yapay zeka ve diğer otonom teknolojiler olmak üzere pek çok yeni alanda kadın mühendislere fırsat tanıyacaklarını dile getirdi.