AVM odaklı büyüyen Bella Maison, Avrupa’ya odaklandı

Pandemiyle birlikte evlerde geçirilen sürenin artması, doğal olarak ev ürünlerine yönelik talebi de yüksek oranda artırdı. Ev dekorasyon mağazacılığı alanında faaliyet gösteren Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, “Bu dönemde Avrupa ve komşu ülkelerden Türkiye’ye talep yağıyor. Bella Maison olarak biz de bu dönemde e-ticaret kanalında yüzde 400, müşteri sayısında yüzde 700 büyüdük” dedi.

Fransızca’da ‘Güzel Ev’ anlamına gelen Bella Maison, perakende odaklı hizmet üreten şirketlerden. Ürünlerini 50’ye ulaşan tedarikçiden sağlıyor. Halihazırda Türkiye ve Cezayir’de 14 mağazayla faaliyet gösteren Bella Maison, 2021 yılında yeni yatırımlarla mağaza sayısını Türkiye’de 20, yurtdışında 8’e çıkarmayı planlıyor.

Tan, “Sofra grubu, ev tekstili, banyo, kozmetik, ev dekorasyonu alanında faaliyet gösteren 50 Türk tedarikçiden aldığımız özgün ürünleri, açacağımız mağazalar ve online kanallar üzerinden dünyaya satarak 2021’de 130 milyon TL ciro elde edeceğiz” diye konuştu.

Bella Maison, alışveriş merkezlerinde büyüme planlıyor. Cadde mağazacılığından ziyade AVM’lerdeki alışveriş trafiğine güvenerek, kapalı alanlarda büyümeyi tercih ettiklerini kaydeden Muhammed Tan, “Sektörümüz daha geniş ve planlı mağazalara ihtiyaç duyan bir iş alanı. Daha organize ve altyapısı güçlü mağazalar AVM’lerde karşımıza çıkıyor. Cadde mağazacılığına da inanıyoruz ancak biz AVM’lerde büyümeyi tercih ediyoruz” diyor.

Almanya'ya ofis açtı

Türk ev tekstili ve mobilyacıların şu anda Avrupa’nın gözdesi olduğuna dikkat çeken Tan şunları kaydetti: “Avrupa’da tedarik krizlerinin yaşandığı pandemi döneminde Türk üreticiler hızlıca toparlanarak dünyaya ürün vermeye devam etti. Bu durum Türk markalarını bir adım öne çıkardı. Biz de bu dönemde online satışlarımızın yanı sıra Avrupa’ya ev dekorasyonu alanında konsept mağaza ihraç edeceğiz. Bunun için Almanya’da bir ofis ve lojistik merkez kurduk. Kısa süre içerisinde Fas, Tunus, Almanya ve Avusturya’da konsept ev dekorasyonu mağazalarımızla yer alacağız.”

Franchise sistemiyle büyüyor

EV dekorasyon alanında ürün çeşitliliğini artıracaklarını ifade eden Muhammed Tan, mağazalaşmaya yönelik yatırımlarını franchise sistemiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti. Türkiye’de 2021’de 10 yeni mağaza açacaklarını söyleyen Tan, Anadolu’daki şubelerinin sayısını artıracaklarını, Ankara, Samsun ve Mersin’i mağaza açma planlarında önceliklendirdikleri bilgisini verdi.