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AVM'lerde yerli-yabancı ayrımı yeni bir kriz yaratabilir

ECCO Türkiye Genel Müdürü Erda, son dönemde kendilerine iki ayrı AVM'nin "yerleşik yabancı firmalara dövizle kiralama yapılabilir" düzenlemesinin ardından bu yönde bir taleple geldiğini, karşılıklarının ise "O halde biz çıkarız" demek olduğunu ifade etti. (Özlem Ermiş Beyhan)

AVM'lerde yerli-yabancı ayrımı yeni bir kriz yaratabilir
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