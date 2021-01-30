Avni Ongurlar: Osmanlı tatlı kültürünü dünyaya tanıtıyoruz

Türkiye’nin 100 yıllık şirketleri, kültürümüzün de en önemli değerleri... Bu şirketler genellikle gıda sektöründe faaliyet gösteriyor, halen 3. ya da 4. kuşak tarafından yönetiliyor. 1864’te Sultan Abdülaziz döneminde kurulan Şekerci Hafız Mustafa da, Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri. Hacı İsmail Hakkı Bey tarafından 1864 yılında İstanbul Bahçekapı’da kurulan, ardından oğlu Hafız Mustafa tarafından devralınan tatlıcı, akide şekerinin de ilk üreticisi konumunda. Hacı İsmail Hakkı Bey, öncelikle Eminönü Bahçekapı’daki dükkanın bodrum katında dibek taşıyla akide şekeri yapmaya başlamış. Hafız Mustafa, babasının dükkanı işlettiği dönemde şekercilik ve tatlıcılıkla ilgilenirken bir yandan da Arpacılar Camisi’nde gönüllü olarak müezzinlik yapmış. Hafız Mustafa, poğaçayı ilk üreten kişi ve tatlı, hamur işi alanında Avrupa’da 11 madalya kazanmış. Hafız Mustafa’dan sonra ailesi tarafından yönetilen Şekerci Hafız Mustafa, 2007’de girişimci Ongurlar Ailesi tarafından satın alındı. İki oğlu ile birlikte bu işe gönül veren ve bu tarihi markayı yaşatmayı kendine misyon edinen Avni Ongurlar, 2007’den itibaren mağazalar açtı ve yurtdışına açıldı. Bugün Türkiye’de 13, yurtdışında ise Dubai’de bir mağazayla faaliyet gösteren Hafız Mustafa, yurtdışına ihracat dayapıyor. Avni Ongurlar ve oğulları Eren-Emre Ongurlar’la bu tarihi markayı nasıl yönettiklerini ve gelecek planlarını konuştuk.

• Biraz kendiniz ve ailenizden bahseder misiniz?

Biz girişimci bir aileyiz. Eskişehir’de tekstil sektöründe faaliyet gösterdik. Ardından İstanbul’a gelerek yine tekstil işine devam ettik, bir süre bu işi yurtdışında yaptık. Çocuklarım da gıda sektöründe girişimci olmuştu. Hem ticareti hem de gıda işini yakından bildiğimiz için Hafız Mustafa markasına talip olduk. Marka, satın aldığımızda 4. kuşak tarafından yönetiliyordu.

• Nasıl bir strateji izlediniz markayla ilgili?

2007 yılında firmayı aldığımızda sadece 6 çalışanı vardı. Halk dilinde Şekerci Hafız Mustafa diye geçiyordu. Eminönü’ndeki ilk mağazasında çalışmaya başladık. Poğaça, börek, mevlit şekeri yapıyorduk. Sonra işleri düzeltmeye başladık. Markanın tabeladaki küçük olan yazısını daha belirgin hale getirdik. Sirkeci’de baklava imalathanesi yaptık. İyi ustalar, kaliteli malzemeler almaya başladık. İş hızlandı, insanların güveni de yüksekti. Hafız Mustafa markasının verdiği tarihi güçle mağaza sayımızı artırmaya başladık.

• Şu anda kaç mağazanız var? Geldiğiniz noktadan bahseder misiniz?

2007’den sonra kısa sürede İstanbul’da 12, Antalya’da bir mağaza açtık. Bütün mamullerimizi orijinal, organik hale getirdik. Biz şirketi satın aldığımızda birçok ürün fason yapılıyordu. Üretime önemli bir yatırım yaptık. Şu anda Kağıthane’de fabrikamız var. Ardından dekorasyon işine girmeye başladık. Markanın altını doldurduk. Sosyal medyada tanıtıma ağırlık verdik. Hafız Mustafa’nın manevi gücü en büyük destekçimiz oldu.

• Peki, ürün gruplarınız neler?

Biz bir tatlıcıyız. Lokum, baklava, hamur işleri, tatlılar var ürün gamımızda. Ama aslında biz ürün değil, kültür satıyoruz. Ürünlerimizin hepsi Osmanlı tatlısı. Örneğin bizde cheesecake ya da tiramisu yok. Osmanlı’da orijinal neyse onu satıyoruz. Geleneklerimize bağlı kalıyoruz. Hepsi el emeği ürünler. Bütün ürünlerimizi kendimiz yapıyoruz. 5 bin metrekarelik fabrikada günlük üretim kapasitemiz günlük 5 ton baklava. Üretimde 354 kişi çalışıyor. Toplam istihdamımız da bin 200.

• Ürün geliştirme konusunda neler yapıyorsunuz?

Halen 500 çeşit ürünümüz var. Ailece yeni ürün geliştirme konusunda oldukça girişimci bir yapımız var. Ama biz en çok müşterilerimizin geri dönüşlerini dikkate alıyoruz. Ona göre ürün geliştiriyoruz.

• Peki 100 yılı aşkın geçmişi olan bir markayı temsil etmek nasıl bir misyon yüklüyor size?

Çocuklarımla bu konuda istişare yapıyoruz. Ben ve çocuklarım Hafız Mustafa markasının tarihine, ağırlığına uygun bir yaşam sürmeye özen gösteriyoruz. Markanın manevi gücünü her zaman arkamızda hissediyoruz. Bu markaya layık olmaya çalışarak kaliteli üretim yapıyoruz.

• Hafız Mustafa markası ile ilgili hedefleriniz nedir?

Markamızı yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da büyütmek istiyoruz. Bu arada hemen belirtelim, franchise vermiyoruz, tüm yatırımlar bize ait. Yurtdışında büyüme konusunda ise ilk adımı Dubai’de attık geçen yıl. Dubai Mall’da 500 metrekarelik bir mağaza açtık. Oldukça güzel bir konumda bulunan mağazamız orada bir kültürü temsil ediyor. Hedefimizde Londra var. İstanbul’daki büyük projemiz ise Galataport’ta olacak. Mağaza açmak için imzaları attık, yerimizi tuttuk.

ABD’den Ortadoğu’ya satış yapıyor

Pandemi etkisiyle Türkiye’ye gelemeyen turistlerin arama motorunda ‘Hafız Mustafa online satış’ konusunda arama yaptıklarını keşfeden Ongurlar Ailesi, hemen bu işe de girmeye karar vermiş. Online satışa özel bir depolama ve paketleme bölümü kuran şirket, İngiltere’den ABD’ye ve Ortadoğu’ya kadar satış yapıyor. En çok baklava, Türk kahvesi ve lokum tercih ediliyor. Avni Ongurlar, “Turist gelince Sultanahmet, Sirkeci ve Taksim’deki mağazalarımızdan alışveriş yapıyor. O yüzden iyi tanınıyoruz. Dünyada bilinirliğimiz yüksek” diyor.

İspanya’daki okullarda ders konusu oldu

Avni Ongurlar, dünyada bilinirliklerinin yüksek olduğunu şu örnekle anlatıyor: “7 yıl önce İspanyol bir yazar İstanbul’a, bizim Eminönü’deki mağazaya gelmiş, benimle röportaj yapmak istemişti. Yoğunluktan dolayı bir türlü kendisiyle görüşemedim ama yazar bir süre bizim dükkana gelip gitmiş, çevreden de Hafız Mustafa markasıyla ilgili bilgiler toplamış. İspanya’ya geri döndüğünde ise ‘Hafız Mustafa’nın Sırları’ diye bir hikaye kitabı yazmış. Şu anda bu kitap Amazon’da satılıyor.

Ayrıca İspanyadaki okullarda hikaye kitabı olarak okutuluyor. Bir de tiyatrosu yapılmış. Çocuklar oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Bizi yurtdışında böyle bir tanıtımla gündeme getirenler olduğu için her zaman manevi gücümüzün yüksek olduğunu düşünüyorum.”

EKİPTE KİMLER VAR?

Avni Ongurlar: Hafız Mustafa’nın sahibi.

Emre Ongurlar: Avni Ongurlar’ın oğlu. İmalattan sorumlu. Finansla da ilgileniyor.

Eren Ongurlar: Avni Ongurlar’ın oğlu. Satış ve pazarlamaya bakıyor.

Ümit Uzunal: Genel Müdür.

Pınar Kultufan: İnsan Kaynakları Müdürü. 6 yıldır Ongurlar Ailesi’yle çalışıyor.

Şebnem Aktürk: Operasyon Müdürü. 9 yıldır şirkette görev yapıyor.

Büşra Akdoğan: Grafik ve tasarım işlerine bakıyor.