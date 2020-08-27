Avod Gıda dünyaya vegan burger satacak

27 Ağustos 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Borsa İstanbul’da işlem gören gıda firması Avod Gıda bu yıl mayıs ayında başarıyla tamamladığı sebze bazlı et üretimini dünyaya açıyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada dünyaca ünlü Amerikan bir fast food zinciri tarafından ürettikleri vegan burgerlerle ilgilendikleri bilgisi geldiği belirtilerek numune talebinde bulunulduğu vurgulandı.

İzmir Menemen Türkelli'deki tesislerinden ABD ve Avrupa ülkelerine kurutulmuş gıda ihraç eden Avod Gıda’nın vegan et üretimi 1 yıllık bir Ar-Ge süreci sonunda başarıldı. Türkiye’de veganlara yönelik soya kıyması bazlı sucuk, döner ve köfte ürünlerinin satışının ivme kazanması üzerine harekete geçen Avod Gıda Türkiye'nin ilk bitkisel vegan parça etini ürettiğini 20 Mayıs’ta yaptığı KAP açıklamasında bildirmişti. Şirket, bunun sonrasında sebze bazlı, sağlıklı, protein miktarı ve B12 vitamini yükseltilip kalorisi düşürülen kırmızı et, tavuk eti ve tuna balığının seri üretimini yapmayı başarmış ve sipariş toplama aşamasına geçmişti.

Mayısta üretim başlamıştı

20 Mayıs’ta Avod Gıda öncelikle ABD ve Avrupa ülkelerindeki müşterilerinden sipariş almayı hedeflemişti. İşte o çabaların sonuç verdiğini de bugünkü KAP açıklamasında bildirdi Avod Gıda. KAP açıklamasında şöyle denildi: “Dünyaca ünlü Amerikan bir fast food zinciri tarafından üretmiş olduğumuz vegan burgerlerle ilgilendikleri bilgisi gelmiş ve numune talebinde bulunulmuştur. Şirketimiz tarafından çok önem verdiğimiz bu projede yeni gelişmeler oldukça yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.”

Öte yandan müşterisi ve iş ortağı ABD’li Sundown Foods USA ile de 21 Ağustos’ta yeni sezon miktarları ve yeni proje toplantısını İzmir’de gerçekleştiren şirketin çalışmaları da devam ediyor.