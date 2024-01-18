Avon, deprem bölgesinde 500 bin kadına destek oldu

Mehmet Hanifi GÜLEL

Depremden etkilenen 11 ilde, 5 bin kadına 1 yıl boyunca dayanışma ortamı ve uzmanlarla psikolojik destek sağlamak için çıktığı yolda 500 bin kadına ulaştı.

1 milyon doların üzerinde yardım

Avon Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Orkun Gül, temsilcilerinin yüzde 15’inin deprem bölgesindeki 11 ilde yaşadığını söyledi. Gül, “‘Bir yıllık süreçte şirket olarak bölgeye 1 milyon doların üzerinde yardım gerçekleştirdik. KAMER ile birlikte sadece bölgede kısa süreli değil, 1 yılı aşkın süredir kadınların psikolojik destek almasını sağlayan bir proje başlattık. 500 binden fazla kadının hayatına dokunduk.

Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Bölgede temsilcilerin özel durumlarından dolayı öncelikle ödeme vadelerini uzattıklarını ve temsilcilerin borçlarını sildiklerini kaydeden Gül, “Depremden sonra 13 bin yeni temsilcimiz ekonomilerine katkı sağlamak için Avon’a katıldı” diye konuştu.

Avon’un bağış fonu deprem için kullanıldı

KAMER Başkanı Nebahat Akkoç, “6 Şubat depremleri olunca hemen buradaki fonu deprem için kullanmak üzere planlar yaptık. Avon’un desteği ile depremin ilk gününden itibaren yardımları ulaştırmaya başlayabildik” ifadelerini kullandı.