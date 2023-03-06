Avon, depremzede kadınlar için uzun soluklu bir yardım hareketi başlatıyor

Kadın gücünün önemini her fırsatta vurgulayan ve eğitimden sağlığa, şiddetle mücadeleden ekonomik bağımsızlığa kadar tüm alanlarda kadınları destekleme taahhüdünü sürdüren Avon, KAMER ile birlikte deprem bölgelerindeki kadınlara yönelik büyük bir yardım hareketi başlatıyor.

6 Şubat sabahının ilk saatlerinden itibaren yetkili kuruluşlarla organize olan ve bölgeye yardımlarını ulaştıran Avon, başlattığı yardım hareketi doğrultusunda 3-8 Mart tarihleri arasında yapılacak tüm Avon ürünlerinin satışlarından elde edeceği kârı deprem bölgesindeki kadınlara destek için KAMER’e bağışlayacak.

Avon KAMER ile birlikte depremden etkilenen 11 ilde, en az 5000 kadına 1 yıl boyunca dayanışma ortamı ve uzmanlarla psikolojik destek sağlayacak. Avon temsilcilerinden, Trendyol Avon mağazasından, Avon.com.tr’den ve Avon satış noktalarından yapılan tüm satışlar bu harekete dahil edilecek.

‘Bölgedeki vatandaşlarımızın ve temsilcilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz’

Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “6 Şubat’ta yaşanan depremler tüm ülkemizi derin bir yasa boğdu. Bölgede 737 satış liderimiz ve yaklaşık 50 bin temsilcimiz bulunuyor. Maalesef hayatını kaybeden temsilcilerimiz ve satış liderlerimizin olduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve afetten etkilenenlere sabırlar diliyorum.

Deprem haberini alır almaz, bölgedeki temsilcilerimize ulaştık. Bölgedeki çalışanlarımız ve yakınlarının çevre illere transferini gerçekleştirdik, onların güvenli bir şekilde konaklamalarını sağladık. Onların güvenliğini ve ihtiyaçlarını sağladıktan sonra, bölgedeki ihtiyaçlara hızlıca destek olabilmek adına geniş bir bilgi ağı oluşturduk.

Bu ağ sayesinde deprem bölgesindekilerin birinci ağızdan ihtiyaçlarını öğrendik ve vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak adına yardımlarımızı ulaştırdık. İlk aşamada 20 binden fazla kıyafet, battaniye, yiyecek, ısıtıcı, çadır, uyku tulumu gibi ürünlerimizi bölgeye yönlendirdik.

Şampuan, el kremi, duş jeli gibi Avon ürünlerimizi de bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Depremin ilk gününden itibaren bölgedeki temsilcilerimize, KAMER’e ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na 10 milyon TL’nin üzerinde yardım ve bağış yaptık. Ancak biliyoruz ki bölgenin uzun süreli desteğe ihtiyacı var. Bunu göz önüne alarak KAMER ile uzun soluklu bir yardım hareketi başlatıyoruz.

3 Mart’ta başlayıp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gün sonuna kadar satışını yapacağımız tüm Avon ürünlerinden oluşan kârı KAMER’e bağışlayacağız. Umuyoruz ki bu hareket ile bölgeye bir nebze de olsa destek verebilelim. KAMER’e bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımızın ve temsilcilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz.’’