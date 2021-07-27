Avrasya Kalite Ödülü Karali Çay’a verildi

Barış SEDEF / İSTANBUL

Yaklaşık 28 yıldır geleneksel çayın öncü üreticileri arasında yer alan Karali Çay, Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği’nin gerçekleştirdiği tüketici memnuniyeti araştırmaları sonucunda çay üreticileri arasında en fazla beğenilen firma oldu.

Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, “Bu anlamlı ödüle layık görülmemizde müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin büyük bir payı var. ‘Çayın Krali Karali’ sloganıyla çıktığımız yolda yapacağımız yatırımlarla tüketici nezdindeki yerimizi daha da güçlendireceğiz. Firmamız, kuruluş yılı olan 1993’ten bugüne kadar pazarda sürekli büyüyen, ürünlerini geliştiren ve müşteri memnuniyetine önem veren bir marka haline geldi. Müşterilerimizden gelen talep ve önerilere dikkat ederek, daha kaliteli ürünler üretmeye ve Ar-Ge çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

2000’li yıllarda yurt dışında Ar-Ge ve pazar araştırmaları yaparak 2005 yılında organik çay üretim iznini aldıklarını belirten Mustafa Karali, “Bu alanda ilk izni alan firma biziz. Türkiye ve Avrupa’da yapılan çalışmalarla da bunu kanıtladık. Ürünümüzü patentle koruma altına aldık. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları bizi tüketici nezdinde de öne çıkardı.” şeklinde konuştu. Çay tercihlerinin bölgelere ve ülkelere göre farklılık gösterdiğini dile getiren Karali, üretimlerini de gelen taleplere göre şekillendirdiklerini belirtti.

Üretime 42 bin metrekarede devam ediyor

Çayın daha uzun süre korunması adına açılır-kapanır ambalaj yatırımı yaptıklarının altını çizen Karali, “Açılır-kapanır ambalajın diğer ambalajlara göre maliyetleri 2 kata yakın. Bu yatırımımızla çayın her kullanımda taze kalmasını sağlıyoruz” dedi.

Firmalarının marka tescilini 1991 yılında aldıklarını anımsatan Mustafa Karali, “Marka sloganımızın tescilini de daha sonraki dönemde aldık. Özellikle tanıtım ve bilinirlik çalışmalarıyla sektördeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Üretime Rize’de toplam dört lokasyonda devam ettiklerini kaydeden Mustafa Karali, “İmalatımız ilk etapta 5 bin metrekarelik alanda başladı. Şu anda ise 42 bin metrekarede imalat yaparak Türkiye’nin dört bir yanına ürünlerimizi gönderiyoruz. Rize’de başladığımız üretim yolculuğunu, sonrasında, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin’e açtığımız bölge müdürlükleriyle güçlendirdik. Bu merkezlerimizle Türkiye’nin bütün noktalarına ulaşmaya çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Amerika pazarına giriyor

Yıllık olarak 12 bin ila 15 bin ton arasında çay üretim kapasitesine sahip olduklarını bildiren Mustafa Karali, “Bu üretim miktarı iklimsel değişikliklere göre farklılık gösteriyor” dedi.

İhracat alanında ise çay tüketim alışkanlıklarına göre hedef pazar araştırmaları yaptıklarını söyleyen Mustafa Karali, “Belli dönemlerde ihracat çalışmalarımız oluyor. Dış satımdaki etkinliğimiz artırmak adına ihracat departmanımızı daha fazla güçlendireceğiz. Fizibilite çalışmalarımıza başladık. Amerika ve Kanada pazarında yer almayı planlıyoruz. Bölgede geniş çaplı pazar araştırmalarımız ve bayilikler oluşturma konusunda görüşmelerimiz sürüyor.” şeklinde konuştu.