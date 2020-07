Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı’nda Yeşilova hamlesi

17 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - 1975 yılından bu yana Bursa ve ülke ekonomisine katkı koyarken sürekli de kendini geliştirme hedefinden vazgeçmeyen Yeşilova Holding, gerçekleştirdiği projelerle de farkını ortaya koymaya devam ediyor. 2015 yılında holding bünyesine katılan Yeşilova Ar-Ge Merkezi ile gücüne güç katan Yeşilova Holding, inovasyon ve yenilik odaklı projelerin de merkezi olma yolunda ilerliyor. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve 80 Milyar Euro bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk 2020’de Yeşilova Holding’in koordinatör olarak teknik altyapısını kurguladığı ALBATROSS projesi, toplam 14 başvuru içerisinden ilk dörde girerek büyük bir başarıya imza attı. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova bu süreçten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek “Bizler, yeni nesil kuşaklar olarak yeniliği hayatımızın vazgeçilmezi olarak nitelendiriyoruz. Kendimizi ayakta tutabilmek ve var olabilme adına yenilik, inovasyon ve yaratıcılık açıkçası olmazsa olmazlarımız. Bu kapsamda da Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen Horizon (Ufuk) 2020 Programı kapsamında Ar-Ge ekibimizin başarılı çalışmaları kendini gösterdi. ALBATROSS olarak nitelendirilen proje kapsamında elektrikli ve hibrit-elektrikli binek araç piyasasına yenilikçi çözümleri ile yön verecek, modüler, hafif, menzili arttırılmış, yeni nesil termal yönetim sistemleri ile hızlı şarj edilebilir, uygun maliyetli, verimli ve güvenilir batarya sistemlerinin geliştirilmesi planlanıyor. Tüm ekibimize açık olan ufukları ve yenilikçi düşünceleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Farklı bakışlar, tek ortak akıl

Yeşilova Ar-Ge Müdürü Gökhan Tekin ise, H2020 programı çerçevesinde otomotiv sektöründe hizmet veren Türk firması olarak ülkemizde ilk kez koordinatörlük görevini üstlendiklerini belirtirken, ALBATROSS “Advanced Light-weight BATteRy systems Optimized for fast charging, Safety, and Second-life applications” projesinin teknik alt yapısını kurgulayacaklarını aktardı. Yeşilova Holding’in kendini sürekli geliştiren ve yenileyen bir yapısı olduğuna da dikkat çeken Tekin, “Yeşilova Ar-Ge Merkezi olarak Holding şirketlerimiz ile belirlediğimiz stratejik ürün ve proseslerimiz odağında 2020 yılı ilk 6 ayında 4 adet H2020 projesi, 2 adet Newton projesi ve 3 adet TÜBİTAK proje başvuruları yaptık. Bu günlerde bu projelerin sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Yeşilova Holding’in koordinatör olduğu EUREKA projesi olan LightBEE - Development of Lightweight Battery Carriers for EV Energy Units” projesi bu yıl onaylanmış olup proje faaliyetlerini başlattık” dedi. Ayrıca son olarak Yeşilova Holding’in koordinatör olarak teknik altyapısını kurguladığı H2020-LC-BAT-2019-2020 çağrısı kapsamında başvurusu yapılan 10M€ bütçeli ALBATROSS projesinin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından fonlanmaya hak kazandığını da aktaran Tekin “Yeşilova Ar-Ge Merkezi olarak başvuru gerçekleştirdiğimiz projelerin hayat bulması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ufuk 2020 Programı kapsamında koordinatör görevini üstlendiğimiz ALBATROSS Projemiz ile geleceğin araçlarına yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Bu projede ülkemizden, Mercedes-Benz Türk AŞ, FEV TR Otomotiv ve Ford Otomotiv Sanayi firmalarının da ortak olarak yer alarak projede toplamda 10 farklı ülkeden 21 ortak bulunacak. Farklı bakışlarla oluşturulacak ortak akıl ile ülkemize ivme kazandıracak projelerin de merkezi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.