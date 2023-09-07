Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 50’yi aştı

Astor Enerji A.Ş., Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Kafkas bölgeleri dahil olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket ihracatının yüzde 53’ünü ise Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyor. Yurt içi müşteri tabanını koruyan ve genişleten Astor Enerji, toplam satışlarının yüzde 40’ını ihraç etmeyi hedefliyor.

Astor Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / CFO Olcay Doğan, ülkemizde ihracatın stratejik önem taşıdığını vurgulayarak; “Astor Enerji, 2023 haziran ayı itibari ile 4,7 milyar TL olan toplam hasılatının yüzde 33’üne karşılık gelen 1.5 milyar TL ihracat geliri elde etti. Astor olarak, 2023 yılında 540 milyon dolar hasılat hedefimiz bulunuyor. Devam etmekte olan siparişlerimizdeki düzenli artışa bağlı olarak yüzde 40 oranındaki yurt dışı satış hedefini de bu yıl içerisinde yakalamayı öngörüyoruz. Yılbaşından bu yana aldığımız toplam sipariş tutarı 685 milyon doları buluyor.

“Hedeflediğimiz rekorlara ulaşmayı amaçlıyoruz”

Astor Enerji A.Ş. olarak, ülke ihracatımızın gelişimine katkı sağlamak ve ihracat hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülke ekonomimizin büyümesinde önümüzdeki en önemli fırsatı ihracat olarak görüyoruz. İhracat oranlarımızı artırırken öte yandan da yeni ihracat stratejileri belirleyip hedeflediğimiz rekorlara ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Doğan, önümüzdeki dönemde de emin adımlar ile ilerlemeye ve satış hacimlerini istikrarlı şekilde büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.