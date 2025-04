Avrupa Birliği’ne tavuk ihracatı Gedik Piliç ile başladı

Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği'ne (AB) kanatlı eti ihracatı yapılabil­mesi için yürüttü çalışmalar, 2024 yılının Aralık ayında sonuçlandı. Buna göre ısıl işlem görmüş ka­natlı eti ihracatı için Tarım ve Or­man Bakanlığı tarafından uygun görülen kesimhanelerin, AB'nin TRACES NT sistemine kaydedil­me prosedürü 15 Ocak 2025 itiba­rıyla yürürlüğe girdi.

1968 yılından bu yana Uşak'ın Eşme ilçesine faaliyet gösteren 3 binden fazla çalışanı, günlük yak­laşık 500 bin tavuk kesimi, ileri işlenmiş tesisinde, döner, şarkü­teri, pişmiş ve kaplamalı ürünler olmak üzere toplamda aylık 7 bin ton ileri işlenmiş ürün üretme ka­pasitesine sahip olan Gedik Piliç, Şubat ayı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonu­cunda yetki belgesini alarak AB'ye ileri işlem ürünleri için ihracat süreçlerini başlattı. Gerekli ana­lizler ve izinlerin tamamlanması üzerine nisan ayı başında Avrupa Birliği üye ülkelerinden Hollan­da'ya Türkiye'den ihracat yapan ilk firma oldu. Türk ve Avrupa Bir­liği bayrakları asılan tırlar, düzen­lenen törenle yola

2020 yılında dünyanın en kala­balık ülkesi Çin'e ihracat yapan ilk ve tek Türk firması olan Gedik Pi­liç, Türkiye'den AB'ye ilk piliç eti ihracatına da imzasını atarak ka­natlı eti sektörüne öncülük yap­tı. Gedik Piliç'in AB'ye gönderdiği ilk konteynerde bulunan ısıl işlem görmüş piliç ürünleri Hollanda'ya ulaştı. Gedik Piliç'in önümüzdeki süreçte diğer AB ülkelerine de ih­racat yapmak için bağlantılar yap­tığı belirtildi.

"Tüm AB'ye ürün göndereceğiz"

Avrupa Birliği'ne gönderilen ilk ürünleri Uşak'ın Eşme ilçesinde­ki tesisten uğurlayan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik yaptığı açıklamada, "Gedik Piliç her zaman ilklerin firması. Bundan 5 yıl öncesinde Çin'e ilk ihracatı yapan Gedik Piliç'ti. Bu­günde Avrupa'ya ilk ihracatı ya­pan yine Gedik Piliç'tir. Avrupa'ya piliç eti ihracat edebilmek için sü­reçte emeği geçen tüm çalışma ar­kadaşlarımıza ve başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve il, ilçe tarım müdürlükleri da­hil olmak üzere tüm Bakanlık per­soneline teşekkür ederiz. Yıllar­dır Avrupa'ya ihracat yapmak için gösterdiğimiz çabanın sonucunu aldık. Avrupa'ya ihracat yapan ilk firma olarak ilk ihracatımızı ileri işlem ürünlerimizle Hollanda'ya gerçekleştirdik. Hedefimiz önce­likle Avrupa Birliği'ne üye tüm ül­kelere sonrasında İngiltere'de da­hil olmak üzere tüm Avrupa'ya ih­racat yapmak." dedi.

"2025 yılı içeresinde AB ülkelerine 20-25 bin ton ihracat hedefimiz var"

AB ülkelerinin, ihracat için sek­törde uzun yıllardır mücadele ve­rilen büyük bir pazar olduğuna işaret eden Osman Gedik; "Bildi­ğiniz gibi Avrupa'da yüksek oran­da Türk nüfusu var. Bu ihracatla sadece AB ülkelerindeki Türkle­ri hedef alsak bile Türkiye'de ger­çekleştirdiğimiz üretimin ner­deyse yüzde 25'ni ihraç edebiliriz. Bu da bizim yıllık yaklaşık 100 bin ton olan ileri işlem tesisimizdeki üretimimiz içinde 20-25 bin ton eder. Son iki yılda yaklaşık 60 mil­yon dolar tutarında yatırım yap­tık. 2025 yılında da yatırımları­mıza devam ederek yaklaşık 30 milyon dolarlık daha yatırım ya­pacağımız. Son dönemlerde sek­törün en hızlı büyüyen firması olarak şu an pazardaki ilk 5 firma içerisinde yer alıyoruz. Mevcut durumda üç kesimhanemizde günlük 600 ile 650 bin arasında ta­vuk keserek, bin ile bin 200 ton et üretme kapasitesine sahibiz. Ka­natlı sektörü Dünya'da ve Avru­pa'da tüm et ürünlerinin içerisin­de en fazla tüketime sahip ürün­lerden oluşuyor. Ancak Türkiye olarak tüketimde Avrupa'nın ge­risindeyiz. Fakat ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde tüketi­min artmasıyla gelen talebi karşı­lamak için yatırımlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Firma olarak yatırımlarının artarak devam ettiğini belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "1968 yılında kurucumuz ve onursal başkanımız Halil Gedik tarafından başlayan yolculuğumuza Türkiye tavukçuluk sektöründe ilkleri başararak devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk 500 firması arasında olan yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, yıllardır dünyanın dört bir yanına yaptığımız ihracata Avrupa Birliği üye ülkelerini de katma fırsatı yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile markamızı, ürünlerimizi, firmamızı Avrupa'ya tanıtıp, potansiyel pazarlarda iş birliktelikleri oluşturmak, yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.