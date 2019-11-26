Avrupa için üretilen tasarruflu kombi Türkiye’de satışa sunuldu

26 Kasım 2019

Türk ve Avrupalı mühendislerin ortak Ar-Ge faaliyetleri ile üretilen kombi, tasarımı ve teknolojisiyle, ev ve iş yerlerinde tasarruf ile performansı bir arada sunmayı hedefliyor. 2020 yılında Avrupa’ya açılmaya hazırlanan StarTec Premix öncelikli olarak İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya’da, sonrasında da Almanya ve Hollanda’da satışa çıkacak.

Geniş dijital ekranı ve ısıtma ile kullanım suyunu ayrı ayrı ayarlayabilen çevirmeli kontrolleriyle tüketiciye kolay kullanım imkanı sunan StarTec Premix, hem ısıtma hem de kullanım suyunda A enerji seviyesiyle tasarruflu tüketim sağlıyor.

Kombi içerisinde doğru hava ve gaz modülasyonunu yerine getiren ve premix yanma teknolojisine sahip olan StarTec Premix, ideal gaz ve hava karışımını sağlayarak tasarruf oranını arttırıyor. StarTec Premix’te kullanılan paslanmaz çelik eşanjör ve brülörler kombinin ömrünü uzatırken, sahip olduğu düşük emisyon değerleri sayesinde çevreye daha duyarlı yapısıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda Cold Burner Door (soğuk brülör kapak) teknolojisine sahip olan StarTec Premix, ısı kayıplarına karşı da maksimum performans sergiliyor.