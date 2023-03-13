Avrupa İmar Kalkınma Bankası'ndan Ülker Bisküvi'ye kredi

Ülker Bisküvi'den yapılan açıklamaya göre, yeni anlaşma, Ülker Bisküvi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında ilk sürdürülebilirlik bağlantılı kredi anlaşması olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, global piyasaların içinde bulunduğu bu hassas dönemde Ülker'e ve Türkiye'ye güvenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na teşekkür ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kredinin sürdürülebilirlik bağlantılı olmasını önemsiyoruz. Zira kuruluşumuzdan bu yana 'israfsız şirket' modeliyle faaliyetlerimizi yürütüyor, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı işimizin merkezinde tutuyoruz. Karbon salım artışı olmadan büyürken, su ve enerji verimliliği, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda projeler üretiyoruz."

EBRD Tarım Endüstrisi Sektörü Ekip Direktörü Natalya Zhukova ise EBRD'nin sürdürülebilirlik odağını vurgulayarak, "Sürdürülebilirlik tüm sektörlerin merkezinde yer almalı. EBRD olarak daha yeşil hedefler peşinde koşan tüm şirketleri desteklemeye hazırız. Ülker, gıda endüstrisinin önemli şirketlerinden ve bu kredinin şirketin sürdürülebilirlik referanslarını daha da güçlendirmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Bu iş birliğinin tüm sektör oyuncularına örnek olmasını ve sektör genelinde dönüştürücü bir etki yaratmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.