Avrupa Komisyonu, Air France’a yapılacak 4 milyar euroluk yardımı onayladı

Fransa, Air France-KLM'nin yeniden sermayelendirilmesine 4 milyar euroya (4,7 milyar dolar) kadar katkıda bulunacak ve Avrupa Birliği onayıyla salı günü açıklanan planlara göre havayolu grubundaki yüzde 14,3 hissesini ikiye katlayacak.

Fransız hükümeti, geçen yıl gruba verdiği 3 milyar euroluk krediyi hibrit bir araca dönüştürecek ve planlanan bir hisse ihracı için 1 milyar euroya kadar ek taahhüt vererek Air France-KLM'deki hissesini neredeyse yüzde 30'a çıkaracak.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, "Bu, eyaleti Air France'ın en büyük hissedarı yapacak," hareketini havayoluna ve Fransız işlerine bir "bağlılık işareti" olarak nitelendirdi.

Brüksel ile yapılan anlaşma kapsamında Air France, havalimanındaki mevcut portföyünün yüzde 4'üne tekabül eden Paris-Orly'de 18 kalkış ve iniş yuvasından vazgeçecek.

Bununla birlikte, rakiplere yeniden tahsisi, Fransa tarafından müzakere edilen şartlar altında yerel sözleşmelerle istihdam edilen mürettebatın bulunduğu havalimanında bulunan uçaklarla sınırlı olacak.

Le Maire, "Bu, müzakerelerin anlaşmazlık noktalarından biriydi," dedi.

Air France-KLM, Hollanda devletinin sermaye artırımına katılmayı planlamadığını ve bu nedenle hisse ihracı nedeniyle muhtemelen yüzde 14 hissesinin seyreltileceğini söyledi.