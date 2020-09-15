Avrupa Operasyon Direktörü Ahmet Yağcı oldu

15 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - Ahmet Yağcı, Hitachi Automotive Systems Group bünyesinde Avrupa Operasyon Direktörü olarak atandı. Yaklaşık 25 yıllık liderlik ve farklı üretim operasyonlarında yönetim deneyimine sahip olan Yağcı, yeni görevine 1 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Yağcı, tüm fabrikaların P&L ile beraber iş güvenliği, kalite, maliyet ve teslimat parametrelerini tanımlamak ve yayılımını sağlamak, müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik süreçler ve takipler oluşturmak üzerine çalışacak. Ahmet Yağcı ayrıca tüm fabrikalar için yıllık operasyon planına ve yeni projelere uygun üretim stratejilerinin yayılımını sağlamak, sürekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek, üretim verimliliğini, girişimcilik zihniyetini, çalışanların mesleki gelişimini ve ilerlemesini sağlayacak en iyi uygulamaların yayılımına elverişli bir kültür oluşturmak gibi görev tanımlarıyla çalışmalarını sürdürecek.

19 Aralık 1971 Bursa doğumlu olan Ahmet Yağcı, 1989 yılında Bursa Erkek Lisesi’nden, 1994 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve İngiltere Liverpool Üniversitesi MBA bölümlerinden mezun oldu. Yağcı; Simens, Yazaki, Johnson Controls Oto Donanım gibi dünyanın en büyük otomotiv firmalarında görev aldığı üst düzey yöneticilik pozisyonlarının ardından, Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptı. Firmanın Hitachi Automotive Systems Group tarafından satın alınmasıyla, şirketin Bursa fabrikasında Genel Müdür olarak görevini sürdürdü. Fransızca ve İngilizce bilen Yağcı, evli ve 2 erkek çocuk babası.