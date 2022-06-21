Avrupa Yatırım Holding, 2022’de yatırımlarına hız kazandıracak

2020’nin başından bu yana ekonomik güçlükler, enflasyon riski, iş gücü zorlukları, tedarik zinciri ve üretim kesintileriyle karşı karşıya kalan iş dünyası, 2021’i kurumsal şirketlerin özel sermaye yatırımları açısından rekorlarla kapattı. Harvard Üniversitesi’nin değerlendirmesine göre yatırımların 2020’nin ikinci yarısından itibaren iyileşme eğilimi gösterdiği ve küresel anlaşma hacimlerindeki artışla 2021’de tarihi seviyelere ulaştığı belirtildi. Yatırım yönetimi şirketi Natixis tarafından aralarında merkez bankalarının da yer aldığı 500'ü aşkın kuruluşla yapılan araştırmada, halihazırda özel sermaye yatırımı olan organizasyonların bu yıl yatırımlarını koruyacağı ya da artıracağı görüldü. İş dünyasının karşısına çıkabilecek herhangi bir zorluğa karşı daha dayanıklı olduğuna dikkat çekilirken, kurumsal yatırım trendlerine odaklanıldı.

Raporla ilgili görüşlerini paylaşan Avrupa Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, “2022, iş dünyasının her sektörde büyüme ve genişleme fırsatlarını değerlendirdiği bir yıl. Holding yapısındaki şirketler, daha taktiksel kararlarla faaliyet gösterdikleri sektörlerde stratejik yatırımlarını sürdürecek. Küresel krizlere geçmişe kıyasla çok daha dayanıklı olan kurumsal yatırımcıların tercihi, plansız bir genişlemedense temkinli adımlarla kapsamlı fırsat arayışlarından yana olacak. Avrupa Yatırım Holding olarak küresel trendlerin ışığında stratejik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz satın almayla ülkemizin kimya alanındaki inovasyon şampiyonlarından Soil Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi bünyemize kattık.” dedi.

"5 kuruluştan üçü küresel enflasyonun geçici olduğuna inanıyor"

Natixis raporunda küresel enflasyonun en büyük portföy endişesi olduğu belirtilse de 5 kuruluştan üçünün bu durumun geçici olduğunu düşündüğü ifade edildi. Kurumların yüzde 55’inin enflasyonun döngüsel değil, gevşek para politikası ve düşük faiz oranları kombinasyonuyla yapısal bir biçimde ortaya çıktığına dair yorumları ortaya kondu. Süreci değerlendiren Ramazan Burak Telli, “Merkez bankaları ve ekonomi otoriteleri küresel salgına oldukça hızlı reaksiyon gösterdi ve gevşeyen para politikalarıyla iş dünyası nefes aldı. Bu durum, yatırımlardaki tarihi rekorların sebebi olarak da gösterilebilir. Küresel enflasyon en önemli zorluk olarak düşünülse de Avrupa Yatırım Holding olarak politika yapıcıların yeni hamleleri sayesinde 2022’nin ikinci yarısının kurumsal yatırımcıların özel sermaye iştirakleri konusunda umutlu bir tablo çizeceğini düşünüyoruz. Küresel trendlerde, BT, sağlık, altyapı, enerji ve gayrimenkul sektörlerinin potansiyelinin yüksek olduğu görülüyor.” ifadelerini kullandı.

“Şirketlere entelektüel ve finansal sermayemizle ortak oluyoruz”

Holdingin temellerinin 1981 yılında atıldığına dikkat çeken Telli, “Yüzde 100 yerli sermayeyle faaliyet gösteren Avrupa Yatırım Holding A.Ş. olarak, 2015 itibarıyla girdiğimiz yeniden yapılandırma sürecinin sonunda sağlık, iletişim ve sigorta alanlarındaki faaliyetlerimize ağırlık verdik. Sonraki süreçte iş alanlarımızı enerji, turizm, BT, hizmet ve eğitim sektörleriyle zenginleştirdik. Bugün yedi farklı alanda uzmanlaşan şirketlerimizle faaliyetlerimizi sürdürürken, yeni yatırımlar için arayışlarımızı sürdürüyoruz. 2022’de ülkemizdeki kurumsal yatırımlar açısından ses getiren Soil Kimya yatırımımızın ardından, entelektüel ve finansal sermayemizle güçlü iş modelleri benimseyerek potansiyeli yüksek çözümler üreten şirketlerle iş birliklerine imza atmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...