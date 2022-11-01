Avrupa Yatırım Holding, yenilenebilir enerji sektörüne giriyor

Avrupa Yatırım Holding, 50 milyon TL’lik sermayeyle Avren Enerji şirketinin kuruluşu için harekete geçerek, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yenilenebilir enerji alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki işbirlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla kurulduğu belirtildi. Kuruluş işlemlerine başlanan şirketin 50 milyon TL’lik kuruluş sermayesinin tamamının Avrupa Yatırım Holding tarafından üstlenileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avrupa Yatırım Holding Başkanı Ramazan Burak Telli, “Avrupa Yatırım Holding olarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle doğru sektörlerde yatırım yaparak değer oluşturmayı amaçlıyoruz. 2023’te istikrarlı bir büyüme öngörülen yenilenebilir enerji de bu sektörler arasında öne çıkıyor. Bu kapsamda, yenilikçi, değer odaklı ve çevreye duyarlı son yatırımımız, 50 milyon TL’lik sermayesiyle Avren Enerji oldu. Yenilenebilir enerji sektörü için büyük yatırımlar planlıyoruz.” dedi.

Sektördeki fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor

Geçen 10 yılda yenilenebilir enerji sektöründe görülen büyümenin tüm beklentileri aştığını söyleyen Telli, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan Avrupa merkezli enerji krizinin, 2030 ve 2050 için belirlenen çevresel hedeflere giden yolda hızlandırıcı bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Ülkemiz de bu konuda stratejik adımlar atarak Türkiye’nin bölgesel ve yerel pazardaki rolünü güçlendirmek için çalışıyor. 2023’e kadar toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 30’a çıkarılması, 2027’ye kadar kapasitenin 16 bin megavata taşınması hedefleniyor. Avrupa Yatırım Holding olarak bu alanda çıkacak fırsatları değerlendirmesini hedeflediğimiz Avren Enerji, ülkemizin refahını artırma misyonumuzun bir parçası olarak konumlanıyor.” diye konuştu.

“Değer odaklı yatırımlarımızı sürdüreceğiz”

Sağlık, geri dönüşüm ve turizm alanlarında yaptıkları yatırımlarla portföylerini genişlettiklerini ve yenilikçi, sürdürülebilir, değer odaklı ve sorumlu bir yatırım yaklaşımı benimsediklerini söyleyen Telli, şunları kaydetti: “Orta vadede sağlık, enerji ve yazılım gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlarımıza hız vererek Türkiye'nin en değerli yatırım şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu yıl içinde Ege Karma Kauçuk gibi yatırımlarımızla sürdürülebilir bir gelecek perspektifinde potansiyel vaat eden şirketlerin ortağı olduk. Avren Enerji’yle yenilenebilir enerji sektörüne dahil olarak bu çabamızı bir adım ileri taşımak istiyoruz. Vizyonumuz çerçevesinde toplumsal yaşamda saydamlığa, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak değer odaklı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.”