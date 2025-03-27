Avrupa’da EPC firması satın alan Fons Solar dış pazarda büyüyecek

Özlem SARSIN / İZMİR

Avrupa’da satın aldığı EPC firmasının da etkisiyle dış pazarda büyümeye odaklanan Fons Solar ortaklarından Osman Karadoğan, her ay 40’tan fazla evi güneş enerjisiyle buluşturduklarını kaydetti.

Son dönemde Türkiye’nin yanı sıra yurt dışı projelerdeki etkinliklerinin de arttığına dikkat çeken Karadoğan, “Romanya’da 13 MW büyüklüğünde proje kurulumuna 2025 yılı içerisinde başlayacağız. Öte yandan Kahramanmaraş bölgesinde rüzgar santrali ile birlikte çalışacak hibrit ges projesini 1 milyon metrekare alanda hayata geçireceğiz” dedi.

"2024'te yaklaşık 650 milyon lira ciroya ulaştık"

2024 yılının Fons Solar için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu, Avrupa’da bir EPC firması satın alarak yurt dışına ilk adımlarını attıklarını dile getiren Osman Karadoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyanın en iyi güneş enerjisi firmalarından biri olmak istiyorsak, sadece ülkemizle sınırla kalamazdık. Bu doğrultuda en inovatif güncellemeleri, yurt dışındaki yatırımcıların yaklaşımlarını, global sorun ve çözümleri gözlemlemek ve oyunun içinde kalmak adına sadece EPC satın almakla kalmayıp, Avrupa’da kendimiz de yüksek büyüklükte güneş enerjisi yatırımları yapıyoruz. Bunun haricinde villa/mesken güneş enerjisi pazarında 10 bin ev hedefimize her ay daha da yaklaşıyoruz. 2024’te yüzlerce evin güneş enerjisine geçişini sağladık. Ciro olarak 2024 özelinde yaklaşık 650 milyon lira ciroya ulaştık. Kendi hedeflerimize ulaşıyoruz, sırada dünya sıralaması var.”

“Hızla hizmet prensibimizi deneyimimizle birleştirdik”

Cem Aslan, villa ve mesken güneş enerjisi projelerinin kurum onay süreçlerinin çok uzun olmasının önüne geçmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yurt içi ve dışında yatırımcı portföylerini genişlettiklerini sözlerine ekleyen Aslan, “Hem kendimiz yatırım yapıyoruz hem de büyük ölçekli yatırımcılarla iş birliği halindeyiz. Zaten takdir edersiniz ki güneş enerjisi en popüler ve mantıklı yatırımların başında geliyor. Yakın zamanda sizlerle paylaşacağımız bazı projelerimizde, henüz Türkiye’de kullanılmayan son teknolojileri ülkemizde kullanmaya başladığımızı duyuracağız” ifadelerini kullandı.