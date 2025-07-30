Avrupa’da TÜRKAK akreditasyonlu ISO belgesi alan üçüncü şirket oldu
Yapay zekâ tabanlı çözümleriyle dijital dönüşümde öncü rol üstlenen Wisest Yazılım A.Ş., uluslararası geçerliliğe sahip iki önemli sertifikayı almaya hak kazanarak sektörün güvenini bir kez daha kazandı. Şirket, TÜRKAK akreditasyonlu iki yeni ISO belgesi alarak Türkiye’de ve Avrupa’da bu başarıya ulaşan üçüncü şirket oldu.
Wisest Yazılım A.Ş., uluslararası geçerliliğe sahip iki önemli sertifikayı almaya hak kazandı. TÜRKAK akreditasyonlu ISO/IEC 42001:2024 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi ve ISO 22301:2020 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alan şirket, Türkiye’de ve Avrupa’da bu başarıya ulaşan üçüncü şirket oldu. Wisest Yazılım A.Ş. aldığı sertifikalarla, yalnızca teknoloji üreten değil, aynı zamanda yapay zekâyı etik, sürdürülebilir ve stratejik bir anlayışla yöneten kurumsal yapısını da tescilledi.
Wisest Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Kuşçu, TÜRKAK akreditasyonlu ISO belgelerinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Yapay zekâyı yalnızca algoritmalar düzeyinde değil, bir yönetim disiplini ve kurum kültürü olarak değerlendiriyoruz. Aldığımız sertifikalar, teknolojideki ciddiyetimizi ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızı yansıtıyor” dedi. Wisest Yazılım’ın yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir araç olarak değil, geleceği öngören stratejik bir akıl olarak konumlandırdığını söyleyen Kuşçu “Geliştirdiğimiz projeler ve aldığımız sertifikalarla sadece bugünün değil, geleceğin dijital dünyasına da hazır bir vizyon sunuyoruz” açıklamasında bulundu.
Teknolojiyle geleceği şekillendiren iki stratejik proje
Şirketin iki stratejik yapay zekâ projesi bulunduğunu dile getiren Kuşçu, “İlk projemiz SMETT – Sosyal Medya, Etkileşim ve Trend Tahminleme Platformu. Bu platform, sosyal medya ve dijital verileri analiz ederek gelecekteki toplumsal eğilimleri öngörmeyi hedefliyor. LSTM, ARIMA, Prophet gibi gelişmiş zaman serisi modelleme algoritmaları ve NLP teknikleri ile çalışan SMETT, kurumlara erken uyarı sistemi sunarak dijital gürültüyü anlamlı içgörülere dönüştürüyor ve stratejik karar alma süreçlerini veriyle destekliyor” diye konuştu.
İkinci projelerinin ise SOCINT – Sosyal Zekâ Destekli İçerik Takip ve Üretim Platformu olduğunu kaydeden Kuşçu, şöyle devam etti:
“Diğer projemiz ise SOCINT – Sosyal Zekâ Destekli İçerik Takip ve Üretim Platformu. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli SOCINT, kişi ve kurumların dijital görünürlüğünü artırmak amacıyla geliştirilen bütünleşik bir içerik yönetim sistemidir. Gerçek zamanlı veri analizi, özgün içerik üretimi, itibar ve kriz yönetimi, algoritmik içerik önerileri ve karar destek panelleri gibi özelliklerle dijital iletişim stratejilerinde proaktif ve otomatikleştirilmiş bir kontrol imkânı sunuyor.”