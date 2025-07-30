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Avrupa’da TÜRKAK akreditasyonlu ISO belgesi alan üçüncü şirket oldu

Yapay zekâ tabanlı çö­zümleriyle dijital dö­nüşümde öncü rol üstlenen Wisest Yazılım A.Ş., ulus­lararası geçerliliğe sahip iki önemli sertifikayı al­maya hak kazanarak sektö­rün güvenini bir kez daha kazandı. Şirket, TÜRKAK akreditasyonlu iki yeni ISO belgesi alarak Türkiye’de ve Avrupa’da bu başarıya ulaşan üçüncü şirket oldu.

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Avrupa’da TÜRKAK akreditasyonlu ISO belgesi alan üçüncü şirket oldu
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Wisest Yazılım A.Ş., uluslararası geçerliliğe sahip iki önemli sertifi­kayı almaya hak kazandı. TÜRKAK akreditasyonlu ISO/IEC 42001:2024 Ya­pay Zekâ Yönetim Sistemi ve ISO 22301:2020 İş Sü­rekliliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alan şirket, Türkiye’de ve Avrupa’da bu başarıya ulaşan üçüncü şirket oldu. Wisest Yazılım A.Ş. aldığı sertifikalarla, yalnızca teknoloji üreten değil, aynı zamanda yapay zekâyı etik, sürdürülebi­lir ve stratejik bir anlayışla yöneten kurumsal yapısını da tescilledi.

Wisest Yazılım A.Ş. Yö­netim Kurulu Başkanı Gör­kem Kuşçu, TÜRKAK ak­reditasyonlu ISO belgele­rinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Yapay zekâyı yalnızca algoritmalar dü­zeyinde değil, bir yönetim disiplini ve kurum kültürü olarak değerlendiriyoruz. Aldığımız sertifikalar, tek­nolojideki ciddiyetimizi ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızı yansıtıyor” dedi. Wisest Yazılım’ın ya­pay zekâyı yalnızca tekno­lojik bir araç olarak değil, geleceği öngören stratejik bir akıl olarak konumlan­dırdığını söyleyen Kuşçu “Geliştirdiğimiz projeler ve aldığımız sertifikalarla sadece bugünün değil, ge­leceğin dijital dünyasına da hazır bir vizyon sunu­yoruz” açıklamasında bu­lundu.

Teknolojiyle geleceği şekillendiren iki stratejik proje

Şirketin iki stratejik ya­pay zekâ projesi bulun­duğunu dile getiren Kuş­çu, “İlk projemiz SMETT – Sosyal Medya, Etkile­şim ve Trend Tahminleme Platformu. Bu platform, sosyal medya ve dijital ve­rileri analiz ederek gele­cekteki toplumsal eğilim­leri öngörmeyi hedefliyor. LSTM, ARIMA, Prophet gibi gelişmiş zaman serisi modelleme algoritmaları ve NLP teknikleri ile çalı­şan SMETT, kurumlara er­ken uyarı sistemi sunarak dijital gürültüyü anlamlı içgörülere dönüştürüyor ve stratejik karar alma sü­reçlerini veriyle destekli­yor” diye konuştu.

İkinci projelerinin ise SOCINT – Sosyal Zekâ Destekli İçerik Takip ve Üretim Platformu olduğu­nu kaydeden Kuşçu, şöyle devam etti:

“Diğer projemiz ise SO­CINT – Sosyal Zekâ Des­tekli İçerik Takip ve Üre­tim Platformu. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi des­tekli SOCINT, kişi ve ku­rumların dijital görünür­lüğünü artırmak amacıyla geliştirilen bütünleşik bir içerik yönetim sistemidir. Gerçek zamanlı veri anali­zi, özgün içerik üretimi, iti­bar ve kriz yönetimi, algo­ritmik içerik önerileri ve karar destek panelleri gi­bi özelliklerle dijital ileti­şim stratejilerinde proaktif ve otomatikleştirilmiş bir kontrol imkânı sunuyor.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL