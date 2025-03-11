Avrupa'dan Şölen'e 'Professional Excellence' ödülü

Biscolata, Milango, Ozmo, Boombastic, Luppo, Papita ve Nutymax gibi markaların yaratıcısı Şölen, 2025 Avrupa Candy Kettle Club Professional Excellence Ödülü'nü (The European Candy Kettle Club Award) kazandı.

European Candy Kettle Club Başkan Vekili Thomas Bischof, 2025 yılının kazanan firmasının Şölen olduğunu ISM Köln Fuarı’nda düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

"Başarı yolculuğunda önemli bir kilometre taşı"

Organizasyonda söz alan Şirket CEO’su Erdoğan Çoban, “Endüstri 4.0 donanımına, yapay zeka ve robotik üretim hatlarına sahip üretim tesisimiz, bu teknolojik seviyesiyle dünyada ilk üç sırada yer alıyor. Ama bizim önceliğimiz daima kalite ve lezzet. O nedenle tesisimizi adeta aynı anda binlerce şefin tutkuyla çalışarak, lezzetli ve fark yaratan ürünler ürettiği bir mutfak olarak tanımlıyoruz. İşimizi tutkuyla yapmak, başarı getiren asıl unsur. Bu ödülle de, markalarımızın yüksek kalitesini, ileri teknoloji ve inovasyon gücümüzü bir kez daha tescil etmiş olduk. Şölen’in global başarı yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olan bu ödül için European Candy Kettle Club üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül töreni Ekim'de İstanbul'da yapılacak

The European Candy Kettle Club Award jürisi, her yıl düzenlediği bir törenle, kriterleri en üst seviyede karşılayan şirketi açıklıyor. Kazanan şirkete, geleneksel minyatür bakır Şeker Kazanı ve sertifika veriliyor. Bu yılki ödül töreni, dünya çapında tüm kulüp üyelerinin katılımı ile Ekim 2025’te İstanbul’da yapılacak.