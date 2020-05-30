Avrupa’dan Türk hijyen ürünlerine ilgi arttı

30 Mayıs 2020

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, ABD ve Avrupa’daki birçok ülkenin hijyen ürünü ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi. Kutanoğlu, “Dünyanın her yerinden büyük bir talep var. Şu an antibakteriyel mendil yetiştiremez durumdayız. Önceliğimiz ülkemiz insanının temizlik ürünleri ihtiyacını karşılamak, zor şartlarda alışverişe çıkan müşterilerin boş raflarla karşılaşmasını önlemek. İhtiyaç önceliğini göz önünde bulundurarak ABD’de ve Avrupa’da salgının yüksek oranda seyrettiği pek çok ülkenin de raflarını doldurduk. Covid-19’un merkezi Çin’e de yüksek oranda ürün ihracı gerçekleştirdik” dedi.

Fransa’ya her ay 40 tır gönderiyoruz, rakam artacak

Zafer Kutanoğlu, şu bilgileri verdi: “En büyük ihracat İngiltere ve Fransa’ya gerçekleşiyor. İngiltere’ye ayda 50 konteyner sıvı el sabunu, 25 konteyner civarında ıslak mendil gönderiyoruz. Şu an için İngiltere’ye aylık sevkiyatımız 75-80 konteyner civarında. Yeni yapacağımız anlaşmalarla bu rakam ayda 100 konteyneri bulacak. İngiltere’den aldığımız ürün siparişleri oldukça fazla. Ayda 5 milyon sıvı sabun, 1 milyon büyük paket ıslak mendil, 10 milyon adet aylık jel istiyorlar. Mümkün olduğunca talebi karşılamaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz ürünlerin büyük bölümü İngiltere Sağlık Bakanlığı’na gidiyor. Bir kısmı da Boots mağazalarında ve oradaki distribütörümüz aracılığıyla ulaştığımız yerel zincirlerde satışa sunuluyor. Fransa’ya da düzenli olarak her ay 40 TIR ürün gönderiyoruz. Ülkedeki bütün market zincirlerde ürünlerimiz raflarda. Fransa’da neredeyse 1.5 aydır özellikle antibakteriyel mendiller, sıvı sabunlar ve jeller yok satıyor. Oraya sevkiyatımızın da ayda 70-80 konteynere çıkacağını öngörüyoruz. Bunlar çok ciddi, çok büyük rakamlar.”

Yılda 100 bin ton ürün

Kişisel bakımdan bebek ürünlerine, kozmetikten temizliğe birçok alanda 500’e yakın çeşitte ürün imal ettiklerini dile getiren Zafer Kutanoğlu, ıslak mendil üretiminde Türkiye’nin üç büyük firması arasında olduklarını belirtti. Kutanoğlu, “Türkiye’de sıvı dolum kapasitesi en yüksek olan firmalardan biriyiz. Entegre tesisimizde kulak çubuğu, plastik kapak, pet şişe, fitil pamuk gibi tamamlayıcı ürünler de üretiyoruz. Genel ve kişisel temizlik ürünleri üretimi yılda 100 bin tona ulaşıyor. Islak mendil üretimi de yılda 180 milyon paket. Pet şişe üretiminde ise 36 milyon adede ulaşmış durumdayız” diye konuştu.