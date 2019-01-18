Avrupalı devler AR teknolojisi için Cadem'e geliyor

18 Ocak 2019

AYSEL YÜCEL

İSTANBUL - Fark yaratan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile başta Almanlar olmak üzere birçok dünya devinin gözdesi olan Cadem, Mercedes-Benz ve Airbus'tan sonra şimdi de Audi ile masada. Türk şirket, rakiplerini sollayarak Stuttgart Belediyesi'nin 'Stuttgart 21' kentsel dönüşüm projesinin de çözüm ortaklarından biri oldu. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek isteyen Cadem, dünya çapında da global bir marka olmayı hedefliyor.

Başlattıkları IBM çözüm ortaklığı ve eğitim faaliyetlerini, 1998'de Cadem ile kurumsallaştıran Ali Serdar Emre ve Saff et Çakmak kısa sürede büyük başarılara imza attı. Dijital dönüşümün çok hızlı bir gelişim sürecinde olduğunu ve artık donanımlar ile yazılımların gelişmesiyle "nesnelerin interneti" olarak adlandırılan nesnelerin birbirleriyle haberleşebilmelerinin söz konusu olduğunu hatırlatan Saff et Çakmak, "Burada atlanılmaması gereken bir detay, nesnelerin internetinin de insanla iletişim kurabileceği bir arabirime ihtiyaç duyması. Bu da 'augmented reality' dediğimiz artırılmış gerçeklik. Cadem olarak 6 sene önce bu konuya odaklanarak kendi AR yazılım temelimizi attık ve bu süre içinde askeri endüstriler de dahil olmak üzere pek çok farklı üründe uygulamaya soktuk" dedi.

Future Work Place'de tek!

Yaptıkları pazar araştırmasında Türk firmaların dijital dönüşüm konusundaki yol haritalarının belli olmadığını tespit etmeleri üzerine yurt dışı pazarlarına yöneldiklerini söyleyen Çakmak, bu yolculuğu şöyle anlattı: "İki sene önce Almanya'da kurmuş olduğumuz şirketimizle Almanya öncelikli olmak üzere Avrupa'da pazarlama çalışmalarına başladık. 2018 yılında ciddi bir başarıya imza attık ve haberleşmeyi 3 boyutlu zenginleştiren 'Augmented Distant Services' (ADS) diye isimlendirdiğimiz ürünü ortaya koyduk. Ürünümüz, Fraunhofer Enstitüsü tarafından dünyadaki diğer ürünleri aşarak satın alındı. Bu enstitünün Stuttgart Üniversitesi bünyesinde Arena 2023 diye oluşturulan geleceğin iş yeri (Future Work Place) konseptiyle bir sergileme alanı oluşturuldu. 40'a yakın yeni teknolojinin sergilendiği bu alanda bizden satın aldıkları ADS ürünümüzü de kullanıyorlar. Biz orada yer alan tek Türk firmayız."

Audi, yazılımdan etkilendi

Ali Serdar Emre, özellikle Alman otomotiv sektöründe Audi, Mercedes-Benz ve Airbus gibi firmaların Cadem'in hızlı ilerlemesinden etkilenip kendilerini tercih ettiğini belirterek, "Şu anda Audi ile görüşme halindeyiz ve yazılımımızdaki bir fonksiyondan etkilendiler. Ayrıca, Almanya'nın kendi içinde çok ses getiren kentsel dönüşüm projesi 'Stuttgart 21'de de bizim AR teknolojimizi kullanmak istediler. Alman halkı yapılan bir anket sonucu buna negatif yaklaştı. Ama buna rağmen belediye devam etti ve halka tanıtmak için AR teknolojileri kullanmak istedi , bizi tercih etti" dedi.

Bu yıl Türkiye'yi de odağına aldı

Cadem, bu yıl ürünlerini Türkiye'de de pazarlamaya geçecek, ayrıca ürün çeşitlerini artıracak. Ali Serdar Emre, bu ürünlerin başında yeni nesil optik ve lazer ölçüm sistemleri geldiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Biz Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda partner olmak istiyoruz. Türkiye, bu dönüşüme dahil olmazsa bir müddet sonra bize işi veren global ana sanayi firmaları bu işleri bize vermemeye başlayacaklar. Ülkemizdeki şirketlere bu yolculuklarına refakat etmek, yol göstermek istiyoruz. Şu anda Almanlar bile, onlardan bir adım önde çözümler sunduğumuz için bizi tercih ediyorlar. Bizden bu alanda global markalar çıkabilir. Bizim hedefimiz de dünya markası olmak. Bizim bu konuda çalışmak isteyen genç arkadaşlarımıza ve start-up'lara da ortamlar sunmaya başladık."