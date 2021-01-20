Avrupalı dürüme yatırım yaptı, Dürümle'nin ana ortağı oldu

Kerim ÜLKER

Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci, özellikle restoranların da zor duruma düşmesine neden oldu. Birçok işletmeci, restoranlarını ayakta tutmak için paket servise dönerek ayakta kalma mücadelesi verdi. Bazı restoranlar bu süreci olumlu geçirirken, ayak uyduramayanlar ise pandeminin yarasını sarmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda restoranlara yerli ve yabancı fonlardan yatırım gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde açtığı restoranları ile tanınan Dürümle Gıda. Sulkalar Ailesi’nin yönettiği Dürümle Gıda’nın çoğunluk hissesi Hollanda merkezli Global Restaurant Investment’a devrediliyor.

Aralık ayında Pidem'e ortak olmuştu

Nautilius, Capitol, Cevahir, Mall of İstanbul, İstinye Park gibi alışveriş merkezlerinde şubesi bulunan Dürümle’yi alan Global Restaurant Investments III Sarl adlı fonun sahibi ise Türkiye’de yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Amsterdam merkezli Mediterra Capital’e ait. Türkiye’de hızlı büyüyen şirketlere yatırım yapan Mediterra Capital Partners’in iştiraki olan Global Restaurant Investments S.A.R.L, geçen ay Pidem’in azınlık hissesini alarak şirkete ortak olmuştu. Tavuk Dünyası’nı da alan aynı fonun bünyesinde Terra Pizza, Söke Un, balık firması Lucky Fish gibi gıda şirketlerinin yanı sıra sigorta komisyoncusu ACP, Arzum, Logo İş Çözümleri, Mikro Ödeme, Mobiliz, Glasshouse gibi şirketler de var.

Dünyaca ünlü kuruluşlar var

Mediterra Capital’in yatırımcıları arasında ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Hollandalı kalkınma bankası FMO, dünyanın en büyük ikinci özel sermaye fonu yöneticisi Alpinvest, finans devleri Siguler Guff, gibi kuruluşlar da var.