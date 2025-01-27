Avrupalı havacılık devi Ryanair kârını 10 kat artırdı!

Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla karında büyük bir artış kaydetti. Şirketin Ekim-Aralık aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki vergi sonrası karı, 149 milyon euroya (125,36 milyon Sterlin) ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 15 milyon euroya (12,62 milyon Sterlin) kıyasla yaklaşık 10 kat artış anlamına geliyor.

Ryanair, bu büyümeyi hem daha fazla yolcu taşınmasına hem de bilet fiyatlarının artmasına bağladı. Şirket, özellikle kalkış saatine yakın yapılan rezervasyonların daha yüksek fiyatlarla gerçekleştiğini ve bu durumun gelirlerini olumlu etkilediğini vurguladı.

Düşük maliyetli operasyonları ve esnek fiyat politikalarıyla bilinen Ryanair, 2023 yılında da talep artışı ve gelir artışı trendini sürdürmeyi hedefliyor. Havayolu sektörünün pandemi sonrası toparlanma sürecinde önemli bir oyuncu olan Ryanair, bu sonuçlarla sektörün genel toparlanma eğilimine katkıda bulunuyor.