Avrupalı itfaiyeciler Sinop’tan giyinecek

Koruyucu kıyafet, itfaiyeci kıyafeti ve askeri kıyafet üretimi gerçekleştiren ve bu ürünleri 56 farklı ülkeye ihraç eden Kıvanç Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Koza, IDEF 2023 Savunma Sanayi Fuarı’nda Sinop’un Avrupalı itfaiyeciler için kıyafet üretim üssü olacağını söyledi.

600 metrekarelik üretim kapasitesine sahip

Halihazırda 6000 metrekare kapalı üretim tesisi, 350 kişilik kadrosu ve yıllık 250 bin itfaiyeci kıyafeti üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Bedri Koza “Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde bu yıl içinde tamamlayacağımız yeni tesisimiz Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında ihracatımızı artırma planımızın önemli bir parçası olacak. Ülkemizi gururla temsil etmeye, yeni yatırımlara, istihdama katkıya var gücümüzle devam edeceğiz. Sinop’ta yatırımını tamamlamak üzere olduğumuz yeni tesisimiz de ihracat pazarlarında bizi çok daha güçlü hale getirecek, Sinop Avrupa’nın itfaiyeci kıyafetleri üretim üssü olacak” diye konuştu.

İtfaiyeci ve koruyucu kıyafet üreticisi Kıvanç Group, Türkiye’de merakla beklenen IDEF 2023 Savunma Sanayi Fuarı’nda da yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Koza: “Bu fuar savunma sanayisini bir araya getirmenin yanında, gerçekten Ar-Ge yapan, inovatif şirketlerin de buluşma noktası. Biz hem Türkiye’de hem de yurt dışında uluslararası standartlara olan bağlılığımızla ülkemizi gururla temsil ediyoruz.

İplikten son ürüne kadar tüm süreci kendi içimizde yönetebiliyoruz. Ayrıca entegre tesislere sahip olmamızı da yolculuğumuzun en başından beri sürekli ar-ge yaparak uluslararası standartları dahi geliştirmeye olan adanmışlığımızın bir sonucu olarak görüyoruz. Koruyucu kıyafetler ve özellikle itfaiyeci kıyafetlerinde bir Dünya markası olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.