Avrupalı turist kayakta Palandöken’i keşfediyor

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin kış turizmi destinasyonlarından Palandöken’de 32’nci kayak sezonu açıldı. Dünyada yükseklik açısından önemli bir konumda bulunan ve 2 bin 600 metreden başlayıp, 3 bin 200 metreye ulaşan Palandöken, en fazla İran, Rusya, Azerbaycan’dan kayak turisti çekiyor. Son dönemde İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden de gelişler yüzde 5 artış gösterdi.

Kayak turistini Palandöken’e daha fazla çekmek için uçuşların artması gerektiğine işaret eden Dedeman Hotels&Resorts International (DHRI) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, böylelikle hem gelen turist sayısının artacağını, hem de konaklama sürelerinin uzayarak, turizm gelirlerinde artış sağlanabileceğini vurguladı.

“Talep çok yüksek, hiçbir kayıp yok”

Kış turizmi için Palandöken’e yerli turistin yanı sıra yabancıların da ilgisinin arttığına işaret eden Demiray, “Talep çok yüksek, hiçbir kayıp yok” dedi. En büyük pazarlarının Rusya ve İran olduğunu belirten Demiray, “Ancak Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle bir miktar kayıp oldu.

Rusya ve İran, yabancı turistin yüzde 30-35’ini karşılıyordu, oradaki boşluğu iç taleple karşılıyoruz. Ayrıca Azerbaycan’dan da güçlü talep alıyoruz. Iraklı turistte de bir hareketlenme var. Palandöken’e gelen kayak turistinin yüzde 80’e yerli, yüzde 20’si yabancı” diye konuştu.

Son dönemde İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden Palandöken’e gelen talepte de yüzde 5 artış olduğunu söyleyen Demiray, ayrıca Avrupa’dan profesyonel kayakçıların da münferit rezervasyonlar yaptığını, ancak en büyük sorunun uçuş olduğunu vurguladı. Demiray, “Uçuş sayılarının artması, saatlerin düzenlenmesi, yurt dışı temsilciliklerde Palandöken’in daha çok tanıtılması, destinasyonlar arasında geliş-gidişlerin yapılmasıyla hem yabancı turist sayısını artırırız, hem de kalış sürelerini uzatırız.

Burada ortalama 4 gün olan kalış süresini 10-15 güne çıkartabiliriz” diye konuştu. Palandöken’in, Avrupa’da son dönemde öne çıktığına dikkati çeken Demiray, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel iklim değişikliği nedeniyle uzmanlar, 2000 metre altında kar yağışında sıkıntı olacağını belirtiyor. Ancak dünyada çok önemli bir konuma sahip olan Palandöken, 2600 metreden başlayan 3200 metreye kadar ulaşıyor. Aldığı kar yağışı ve yüksekliğiyle daha da önemli bir destinasyon olacak.”

Suriye’de gasp edilen 3 otelimizde haklarımızı geri almak istiyoruz

Suriye’deki gelişmelerin sorulması üzerine Ergün Demiray, şu yanıtı verdi: “Biz orada farklı şehirlerde üç otelimiz bulunuyordu. 2009 yılında üç otelin ihalesini almıştık. Bu otelleri 20 yıl işletecektik, ancak 2013 yılında bu otellerimiz gasp edildi. Biz bu otellerle ilgili dava açtık ancak bir diktatöre karşı sonuç alınamadığını gördük.

Şimdi oradaki süreçleri takip ediyoruz. Bölgede ciddi bir altyapı ve inşaat çalışması yapılacak. Bunun yapımı için gelenlere otel ihtiyacı doğacak. Biz bu otellerle ilgili haklarımızı geri almak istiyoruz. Yani 20 yıllık ihale hakkı kazandık. Diyelim ki 17 yılımız kaldı. Biz bu sürenin yeniden bize verilmesini talep ediyoruz. Şu anda süreci yakından takip ediyoruz. Güvenliğin yeniden sağlanmasının ve orada kazanmış olduğumuz hakların geri verilmesiyle birlikte otelleri yeniden açabiliriz.”

“Yılbaşında doluluklar %100’ü bulur”

Erzurum Palandöken’de kayak sezonuna hızlı bir başlangıç yaptıkların söyleyen Ergün Demiray, “Yılbaşında otel dolulukları yüzde 100’ü bulur, talep çok güçlü” dedi. Palandöken’de iki otelleriyle hizmet verdiklerini açıklayan Ergün Demiray, bu kapsamda Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge’de 252 oda kapasitesiyle çalıştıklarını söyledi. Demiray, fiyat artışlarının yıllık enflasyonun gerisinde yüzde 25-30’da kaldığını belirtti.

10 milyon dolarlık yatırım

Dedeman Palandöken’de nisan ayında yaklaşık 10 milyon dolarlık renovasyona başlayacaklarını açıklayan Ergün Demiray, “Sezonu kapatmayacağız" dedi. Otel yatırımlarıyla ilgili Demiray, “2024 yılında 42’si açık, 21’i açılmayı bekleyen, 12’si imza aşaması tamamlanmış toplam 75 otel sayısı ile Türkiye’nin en büyük yerli otel zinciriyiz. Kıbrıs’ta da bir otel projemiz olacak. Avrupa’da çok önemli şehirlerde girişimlerimiz var. Ortadoğu’da çok önemli görüşme aşamasındayız” diye konuştu.