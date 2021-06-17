Avrupalı yatırım fonu, Türk tıbbi cihaz üreticisini satın aldı

Lüksemburg merkezli yatırım fonu CEECAT Capital, Türkiye'de sağlık alanında önemli bir yatırıma imza attı. CEECAT Capital, sterilazyon konteyneri üreticisi Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.'nin çoğunluk hissesini satın aldı.

CEECAT Capital'in yaptığı açıklamaya göre, Aygün Cerrahi Aletler, Mart 2021'de ilk kapanışını 120 milyon euro taahhütle gerçekleştiren "CEECAT Fund II" isimli fonun ilk yatırımı oldu. CEECAT Fund II'nin yatırımcıları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve bölgesel emeklilik fonları gibi finansal kuruluşların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, yatırım fonunun 2005 yılından bu yana faaliyette olduğu bölgelere yaklaşık 700 milyon euroluk yatırım yaptığı ifade edildi. Aygün Cerrahi Aletler'in ise Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere beş kıtada 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada satış işlemine ilişkin tutar bilgisine ise yer verilmedi.